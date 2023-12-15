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Главы спецслужб СНГ обсудили в Минске меры по борьбе с общими угрозами
15.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске меры по борьбе с общими угрозами" height="100%" width="670">
В Минске прошло совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран Содружества. Как противостоять новым вызовам, расскажет корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
На этой встрече высокий уровень секретности. Главы органов внешней разведки СНГ обсуждают безопасность за закрытыми дверями. Стоит задача – обеспечить стабильность в Содружестве.
В приоритете – информационная борьба. Спецслужбы отмечают: недружественные страны все чаще распространяют фейки в интернете и пытаются дестабилизировать общество Содружества. Защищать от этого влияния нужно в первую очередь молодежь.
Противодействие террористической активности – еще одна ключевая тема. Ее главы спецслужб обсуждали и на встрече с Александром Лукашенко.
«Задача разведки и контрразведки заключается в том, чтобы от явления пойти к сущности, мы должны выяснить важные, определяющие, необходимые, закономерные выявления террористической активности», – сказал председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов.
Среди участников встречи восемь государств – Беларусь, Россия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. По итогам заседания страны подписали меморандум.
С цветами, аплодисментами и подарками. Торжественно наградили сегодня ветеранов спецслужб Содружества. Вместе они работали еще во времена СССР, а потом передавали свой опыт нынешнему поколению разведчиков.
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Среди участников встречи восемь государств – Беларусь, Россия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. По итогам заседания страны...
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