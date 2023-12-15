Главы спецслужб СНГ обсудили в Минске меры по борьбе с общими угрозами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске меры по борьбе с общими угрозами" height="100%" width="670">

В Минске прошло совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран Содружества. Как противостоять новым вызовам, расскажет корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На этой встрече высокий уровень секретности. Главы органов внешней разведки СНГ обсуждают безопасность за закрытыми дверями. Стоит задача – обеспечить стабильность в Содружестве.

В приоритете – информационная борьба. Спецслужбы отмечают: недружественные страны все чаще распространяют фейки в интернете и пытаются дестабилизировать общество Содружества. Защищать от этого влияния нужно в первую очередь молодежь.

«На пространстве СНГ у руководителей наших специальных служб практически схожий подход к тем проблемам, которые существуют, и которые созданы действиями стран западного блока, действиями, целью которых является сдержать интеграционные процессы на пространствах нашего Содружества», – заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Противодействие террористической активности – еще одна ключевая тема. Ее главы спецслужб обсуждали и на встрече с Александром Лукашенко.

«Задача разведки и контрразведки заключается в том, чтобы от явления пойти к сущности, мы должны выяснить важные, определяющие, необходимые, закономерные выявления террористической активности», – сказал председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов.

«Беларусь и наш президент всегда выступали за интеграцию, взаимодействие на постсоветском пространстве по всем вопросам: экономика, политика, социальная сфера. И работа спецслужб – это важнейший компонент интеграционных процессов», – отметил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель.

Среди участников встречи восемь государств – Беларусь, Россия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. По итогам заседания страны подписали меморандум.

С цветами, аплодисментами и подарками. Торжественно наградили сегодня ветеранов спецслужб Содружества. Вместе они работали еще во времена СССР, а потом передавали свой опыт нынешнему поколению разведчиков.