ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпионат Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске

15.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чемпионат Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске проходит чемпионат Беларуси по настольному теннису. К столу вышли игроки из Высшей лиги. Как спортсмены показывают себя на турнире, увидела корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За теннисным столом напряжение на пределе. Глубокий вдох, секунда на настройку, подача. Дарья Василенко в спорте не новичок. Да и с соперницей знакома хорошо – вместе входят в национальную сборную. Тем желаннее победа.

«Для меня немножко трудно играть по защите, я более агрессивный игрок, мне немножко труднее. Она меня путает, я этого не вижу, поэтому для меня с ней играть немножко тяжелее», – призналась мастер спорта Беларуси по настольному теннису, игрок команды из Минска Дарья Василенко.

Здесь важны рефлексы и интуиция. Времени на раздумья нет. Несколько секунд, и очки разыграны. В индивидуальной игре Дарья Кисель выходит в уверенный отрыв, хоть сама партия не была простой.

На очереди игра по командам. Время показать новые лица. Пока старшие на подхвате, младшие набирают заветные очки.

«Естественно, на них тоже лежит ответственность, они очень волнуются, а мы как старшие должны их поддержать и очками, и в целом морально. Мы как уже опытные игроки выстояли это напряжение», – сказала мастер спорта Беларуси по настольному теннису, игрок команды из Могилева Дарья Кисель.

Уровень белорусского тенниса высокий, как и его популярность в стране. Но сейчас у игроков непростое время: путь на международную арену закрыт. Выручают внутренние соревнования и игры с соперниками из России.

«Это тоже очень большой опыт. И мы, как тренеры очень рады, что нам удается съездить на российские турниры. Потому что в России очень велика конкуренция. У нас более интеллигентные игроки. В России они более уверенные, по-спортивному наглее», – сказала тренер команды Управления спорта и туризма при Могилевском облисполкоме Татьяна Долгоносова.

Первый тур чемпионата страны по теннису продлится до 16 декабря. А за звание чемпиона Беларуси команды сыграют в мае следующего года.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый тур чемпионата продлится до 16 декабря. За звание чемпиона страны команды сыграют в мае следующего года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: Казахстан засыпало снегом, дороги Беларуси превратились в каток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2023
Mir24.TV Belarus
15.12.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика