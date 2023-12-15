Чемпионат Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит чемпионат Беларуси по настольному теннису. К столу вышли игроки из Высшей лиги. Как спортсмены показывают себя на турнире, увидела корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За теннисным столом напряжение на пределе. Глубокий вдох, секунда на настройку, подача. Дарья Василенко в спорте не новичок. Да и с соперницей знакома хорошо – вместе входят в национальную сборную. Тем желаннее победа.

«Для меня немножко трудно играть по защите, я более агрессивный игрок, мне немножко труднее. Она меня путает, я этого не вижу, поэтому для меня с ней играть немножко тяжелее», – призналась мастер спорта Беларуси по настольному теннису, игрок команды из Минска Дарья Василенко.

Здесь важны рефлексы и интуиция. Времени на раздумья нет. Несколько секунд, и очки разыграны. В индивидуальной игре Дарья Кисель выходит в уверенный отрыв, хоть сама партия не была простой.



На очереди игра по командам. Время показать новые лица. Пока старшие на подхвате, младшие набирают заветные очки.

«Естественно, на них тоже лежит ответственность, они очень волнуются, а мы как старшие должны их поддержать и очками, и в целом морально. Мы как уже опытные игроки выстояли это напряжение», – сказала мастер спорта Беларуси по настольному теннису , игрок команды из Могилева Дарья Кисель.

Уровень белорусского тенниса высокий, как и его популярность в стране. Но сейчас у игроков непростое время: путь на международную арену закрыт. Выручают внутренние соревнования и игры с соперниками из России.

«Это тоже очень большой опыт. И мы, как тренеры очень рады, что нам удается съездить на российские турниры. Потому что в России очень велика конкуренция. У нас более интеллигентные игроки. В России они более уверенные, по-спортивному наглее», – сказала тренер команды Управления спорта и туризма при Могилевском облисполкоме Татьяна Долгоносова.

Первый тур чемпионата страны по теннису продлится до 16 декабря. А за звание чемпиона Беларуси команды сыграют в мае следующего года.