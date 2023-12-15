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Чемпионат Беларуси по настольному теннису стартовал в Минске
15.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходит чемпионат Беларуси по настольному теннису. К столу вышли игроки из Высшей лиги. Как спортсмены показывают себя на турнире, увидела корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
За теннисным столом напряжение на пределе. Глубокий вдох, секунда на настройку, подача. Дарья Василенко в спорте не новичок. Да и с соперницей знакома хорошо – вместе входят в национальную сборную. Тем желаннее победа.
Здесь важны рефлексы и интуиция. Времени на раздумья нет. Несколько секунд, и очки разыграны. В индивидуальной игре Дарья Кисель выходит в уверенный отрыв, хоть сама партия не была простой.
«Естественно, на них тоже лежит ответственность, они очень волнуются, а мы как старшие должны их поддержать и очками, и в целом морально. Мы как уже опытные игроки выстояли это напряжение», – сказала мастер спорта Беларуси по
Уровень белорусского тенниса высокий, как и его популярность в стране. Но сейчас у игроков непростое время: путь на международную арену закрыт. Выручают внутренние соревнования и игры с соперниками из России.
Первый тур чемпионата страны по теннису продлится до 16 декабря. А за звание чемпиона Беларуси команды сыграют в мае следующего года.
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Первый тур чемпионата продлится до 16 декабря. За звание чемпиона страны команды сыграют в мае следующего года.
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