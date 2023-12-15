Россия и Беларусь утвердили программу совместных действий на международной арене

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь утвердили план работы внешнеполитического блока до 2026 года. Программу совместных действий Сергей Лавров и Сергей Алейник подписали после заседания коллегий МИД двух государств, передает «МИР 24».

Страны договорились и дальше принимать совместные решения на международной арене. В частности, развивать сотрудничество с глобальным Югом и Востоком. Речь идет о дружественных странах Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

«Мы, конечно, готовы содействовать расширению контактов республики Беларусь с объединениями, с которыми Россия уже достаточно давно установила партнерские отношения. В частности, с АСЕАН. И, безусловно, у нас есть намерение тесно координировать и впредь наши действия в ООН», – сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В этом году мы опередили по переговорной динамике прошлый год. Был установлен рекорд по межрегиональным визитам и контактам, их было более 200», – отметил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Алейник также отметил, что по итогам этого года Россия и Беларусь установят рекорд по товарообороту .

Подобные документы подписывались и раньше, однако они всегда носили более краткосрочный характер. Впервые программу взаимодействия России и Беларуси приняли сразу на три года.