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Россия и Беларусь утвердили программу совместных действий на международной арене
15.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь утвердили план работы внешнеполитического блока до 2026 года. Программу совместных действий Сергей Лавров и Сергей Алейник подписали после заседания коллегий МИД двух государств, передает «МИР 24».
Страны договорились и дальше принимать совместные решения на международной арене. В частности, развивать сотрудничество с глобальным Югом и Востоком. Речь идет о дружественных странах Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.
«В этом году мы опередили по переговорной динамике прошлый год. Был установлен рекорд по межрегиональным визитам и контактам, их было более 200», – отметил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.
Алейник также отметил, что по итогам этого года Россия и Беларусь
Подобные документы подписывались и раньше, однако они всегда носили более краткосрочный характер. Впервые программу взаимодействия России и Беларуси приняли сразу на три года.
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Страны договорились, в частности, развивать сотрудничество с глобальным Югом и Востоком.
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