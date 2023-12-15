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Благотворительная акция «Наши дети» стартовала в Беларуси
15.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Традиционная благотворительная акция «Наши дети» началась в Беларуси. В преддверие праздников представители власти посещают детские дома и специализированные центры. Приезжают не с пустыми руками, передает «МИР 24».
Парламентарии посетили Минский реабилитационный центр для детей с особенностями развития. Среди подарков – тренажеры для реабилитации, развивающие игры, а также сертификат на три тысячи белорусских рублей (почти 85 тысяч российских). В ответ ребята подготовили для гостей праздничное представление.
«Дети настроены на другой формат. Они ждут праздника, они ждут чуда, они ждут Деда Мороза. Эти дети должны быть дома с родителями вокруг елки. Мы, насколько это возможно, пытаемся им воссоздать эту атмосферу домашнюю», – рассказал главный врач Минского центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями Александр Яковлев.
В этом году акция охватит не только социально уязвимые категории, подарки и поздравления получат более миллиона детей. В стране пройдут новогодние праздники, утренники и концерты, чтобы ни один ребенок не остался без внимания.
По инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко, с этого года проводится благотворительная акция «От всей души». Ее участники – ветераны Великой Отечественной, долгожители и другие пожилые люди.
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В преддверие праздников представители власти посещают детские дома и специализированные центры.
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