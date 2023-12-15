Благотворительная акция «Наши дети» стартовала в Беларуси

«Дети настроены на другой формат. Они ждут праздника, они ждут чуда, они ждут Деда Мороза. Эти дети должны быть дома с родителями вокруг елки. Мы, насколько это возможно, пытаемся им воссоздать эту атмосферу домашнюю», – рассказал главный врач Минского центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями Александр Яковлев.

В этом году акция охватит не только социально уязвимые категории, подарки и поздравления получат более миллиона детей. В стране пройдут новогодние праздники, утренники и концерты, чтобы ни один ребенок не остался без внимания.

По инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко, с этого года проводится благотворительная акция «От всей души». Ее участники – ветераны Великой Отечественной, долгожители и другие пожилые люди.