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Акция «Наши дети» стартовала в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще
16.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши дети». Она традиционная, но в этом году у проекта новый формат, передает телеканал «МИР 24».
Открытие прошло в самом сердце национального белорусского заповедника Беловежская пуща – в резиденции Деда Мороза. Больше 150 детей со всей страны оказались в сказке и поделились своими впечатлениями.
«Я приехал из города Могилева в первый раз к Деду морозу. И я отдал ему письмо, чтобы все желания сбылись», – пожелал мальчик.
В акции чиновники, артисты, спортсмены и все неравнодушные люди исполняют мечты детей, которые нуждаются в поддержке. Это воспитанники интернатов и детских домов, дети с ограничениями по здоровью и из малообеспеченных семей. Для ребят подготовлены не только подарки и угощения, но и концерты, фестивали, театральные представления. Кульминацией станет новогодний бал во Дворце Независимости.
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Больше 150 детей со всей страны оказались в сказке и поделились своими впечатлениями.
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