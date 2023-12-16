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Акция «Наши дети» стартовала в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще

16.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Акция «Наши дети» стартовала в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши дети». Она традиционная, но в этом году у проекта новый формат, передает телеканал «МИР 24».

Открытие прошло в самом сердце национального белорусского заповедника Беловежская пуща – в резиденции Деда Мороза. Больше 150 детей со всей страны оказались в сказке и поделились своими впечатлениями.

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«Это по-настоящему волшебное место, со своим древним лесом. И особенно перед Новым годом атмосфера какой-то сказки», – сказала девушка.

«Я приехал из города Могилева в первый раз к Деду морозу. И я отдал ему письмо, чтобы все желания сбылись», – пожелал мальчик.

В акции чиновники, артисты, спортсмены и все неравнодушные люди исполняют мечты детей, которые нуждаются в поддержке. Это воспитанники интернатов и детских домов, дети с ограничениями по здоровью и из малообеспеченных семей. Для ребят подготовлены не только подарки и угощения, но и концерты, фестивали, театральные представления. Кульминацией станет новогодний бал во Дворце Независимости.



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Теги: Могилев
 
 
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Больше 150 детей со всей страны оказались в сказке и поделились своими впечатлениями.
 
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