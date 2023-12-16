Акция «Наши дети» стартовала в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовала новогодняя благотворительная акция «Наши дети». Она традиционная, но в этом году у проекта новый формат, передает телеканал «МИР 24».

Открытие прошло в самом сердце национального белорусского заповедника Беловежская пуща – в резиденции Деда Мороза. Больше 150 детей со всей страны оказались в сказке и поделились своими впечатлениями.