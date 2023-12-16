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Молодые журналисты обсудили новые подходы к профессии на форуме в Минске
16.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске прошел форум молодых журналистов. О своей мультиформатности на нем заявил МТРК «Мир». Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Вместо ручек и блокнотов теперь смартфоны, а традиционный подход к журналистике сменяется свежими идеями. На форуме – молодые кадры со всей страны. Опытные и знаменитые коллеги сегодня делятся знаниями.
Главным источником информации давно стал интернет. А
«Ведущих мужчин нет, последний ушел, мы думаем, что нам делать? И совместными усилиями придумали: а почему нейросеть не может нам сгенерировать этот голос? И у нас такой ведущий классный. Максим Романов, которого не существует в реале, но при этом его голос звучит у нас на радио», – рассказала корреспондент телерадиовещательного канала из Гродно Ольга Пранкевич.
На форуме собрались представители региональной и республиканской прессы. Знакомятся и получают новые знания. Обсуждают вопросы блогинга, пропаганды и обратной связи с читателями. Своим опытом поделилась и межгосударственная телерадиокомпания «Мир». Тема – продвижение информации в интернет-пространстве.
«Наша отличительная особенность, то, на чем мы держимся, так сказать, это мультиформатность. Смысл ведь заключается не в том, чтобы просто взять видеосюжет, который вышел на телеканале, и положить его в интернет. Нет, смысл именно заключается в продвижении. Взять этот медиапродукт и красиво упаковать его, чтобы этот продукт стал интересен интернет-аудитории», – сказала шеф-редактор дирекции трансмедийных проектов МТРК «Мир» Татьяна Никитина.
Для региональных СМИ сегодня важно найти баланс между оперативностью и качеством информации. С этим помогут центральные медиа. Они в таком формате работают давно.
«Поэтому молодых особенно ребят мы просим помогать редакциям наших региональных газет адаптировать созданный материал. Не все региональные СМИ действуют так же. Где-то по объективным причинам, где-то из-за нежелания перестраиваться, непонимания, как работают цифровые среды», – отметил министр информации Беларуси Владимир Перцов.
Опытные коллеги призвали молодых не бояться экспериментировать. И задавать новые тренды в журналистике. Главное при этом не забывать про ответственность перед зрителем. Ведь работу корреспондентов регулируют не только законы, но и профессиональная этика.
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Темой МТРК «Мир» на форуме стало продвижение информации в интернет-пространстве.
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