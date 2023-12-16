Молодые журналисты обсудили новые подходы к профессии на форуме в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел форум молодых журналистов. О своей мультиформатности на нем заявил МТРК «Мир». Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Вместо ручек и блокнотов теперь смартфоны, а традиционный подход к журналистике сменяется свежими идеями. На форуме – молодые кадры со всей страны. Опытные и знаменитые коллеги сегодня делятся знаниями.

Главным источником информации давно стал интернет. А молодые журналисты лучше других знают, как работать в Сети и нестандартно применять новые технологии. Например, на гродненском радио с помощью нейросети даже решили кадровую проблему.

«Ведущих мужчин нет, последний ушел, мы думаем, что нам делать? И совместными усилиями придумали: а почему нейросеть не может нам сгенерировать этот голос? И у нас такой ведущий классный. Максим Романов, которого не существует в реале, но при этом его голос звучит у нас на радио», – рассказала корреспондент телерадиовещательного канала из Гродно Ольга Пранкевич.

На форуме собрались представители региональной и республиканской прессы. Знакомятся и получают новые знания. Обсуждают вопросы блогинга, пропаганды и обратной связи с читателями. Своим опытом поделилась и межгосударственная телерадиокомпания «Мир». Тема – продвижение информации в интернет-пространстве.