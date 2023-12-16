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Команда Лукашенко обыграла хоккеистов из Гомельской области

16.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В два раза больше шайб забила команда Александра Лукашенко на встрече с хоккеистами из Гомельской области. Поединок закончился со счетом 12:6, передает «МИР 24».

Матч Республиканской лиги среди любителей получился и зрелищным, и результативным. Уже на четвертой минуте хоккеисты из команды Лукашенко поразили ворота соперников. После первого периода они вели со счетом 7:1. Во втором гости попытались отыграться, и пошел настоящий открытый хоккей, который так нравится зрителям. Александр Лукашенко записал на свой счет четыре голевые передачи, а его сын Николай забросил одну шайбу в большинстве.

«Практически все свои моменты мы забили. Спортсмены всегда играют для болельщиков. Их нахождение на трибунах всегда мотивирует играть ответственно и красиво», – поделился защитник команды президента Республики Беларусь Николай Стасенко.

«Хорошая атмосфера. Сами получаем удовольствие. Кто давно не играл, кто играет. Поэтому очень приятно», – рассказал нападающий команды Гомельской области Евгений Ковыршин.

Это третья победа команды президента в регулярном чемпионате.



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Президент Беларуси записал на свой счет четыре голевые передачи, а его сын Николай забросил одну шайбу в большинстве.
 
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