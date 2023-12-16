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Команда Лукашенко обыграла хоккеистов из Гомельской области
16.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В два раза больше шайб забила команда Александра Лукашенко на встрече с хоккеистами из Гомельской области. Поединок закончился со счетом 12:6, передает «МИР 24».
«Хорошая атмосфера. Сами получаем удовольствие. Кто давно не играл, кто играет. Поэтому очень приятно», – рассказал нападающий команды Гомельской области Евгений Ковыршин.
Это третья победа
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