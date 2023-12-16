Оперные выступления прозвучали на Рождественском форуме в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске завершился 13-й Международный Рождественский форум. Несколько дней Большой театр города был во власти оперы. Звучали лучшие голоса Беларуси, Армении, Грузии, Узбекистана и России, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

«Музыка очень образная и, я бы сказал, задиристая, как и музыка Прокофьева того времени. Мы уверены, что привезли что-то такое, чего здесь не слышали по крайней мере давно, и то, чем мы могли бы удивить белорусскую публику», – отметил художественный руководитель и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохолов.

Смех и добро побеждают зло – лейтмотив сказочной оперы. Герой отправляется на поиски апельсинов. Внутри них – заколдованные принцессы, которые ждут освобождения. Яркая сценография и причудливые костюмы в духе кубизма придают спектаклю особую магию.

Рождественский форум проходил в течение пяти дней. Помимо гостей из Самары в Минск приехали и «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе в версии Большого театра Узбекистана. Белорусская сцена объединила всех.

«Это сотни людей, которые действительно привозят свою культуру, свой взгляд на оперное искусство, они привозят лучшие творческие силы», – сказала генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.

В финале форума прошел гала-концерт. Солистка московского Большого Агунда Кулаева с тенором Алексеем Татаринцевым восхитили даже коллег.

«Есть особое отношение публики в классической музыке, которая, к сожалению, не во всех странах ощущается. Есть особая элита, которая по-особому относится к классической музыке, это чувствуется, даже со сцены. У меня особое отношение к Беларуси, к театру. Даже если я бываю очень занят, то всегда пытаюсь выкрасть время или что-то отменить в пользу Беларуси», – признался лауреат международных вокальных конкурсов (Армения) Саргис Бажбеук-Меликян.

Оперные певцы из Армении, Узбекистана, России, Беларуси – Минский Рождественский форум многим дал путевку на большую сцену.