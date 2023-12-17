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Космонавты Новицкий и Василевская прошли испытания суровыми морозами
17.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Марина Василевская и Олег Новицкий попробовали повторить подвиг советских космонавтов Леонова и Беляева, который по ошибке приземлился в тайге. Задача – научиться выживать в суровых условиях. Подготовку оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Лес на территории Центра подготовки космонавтов максимально имитирует Пермскую тайгу. Высокие сосны и сугробы до полуметра даже не позволяют посадить вертолет. Здесь все создает для команды сложности. Сутки на морозе. Финальный день тренировки. Ее еще называют зачетной. До этого проходили лекции и практику в лесу ситуативно. Настало время для отработки целого сценария. Марина Василевская, участница полета из Беларуси, смогла построить дом в лесу.
«В походы мы ходили. Но зимой в лесу вигвам я, конечно, не строила! Для меня это было впервые. Но это безумно интересно. Это огромный опыт», – рассказала участник космического полета основного экипажа из Республики Беларусь Марина Василевская.
Цель – обозначить себя так, чтобы нашли спасатели. На это может уйти до нескольких дней. Используют радиосвязь, сигнальные патроны и костер. Роли распределили заранее. Работали в команде по четкому плану.
«Марина сегодня проходила тренировку. Сомнений не было никаких. На предварительных практических занятиях они показали высокий класс: и обучаемости, и устойчивости, и выносливости», – подчеркнул инструктор по подготовке космонавтов к действиям в экстремальных условиях Александр Герман.
«Блок номер 3 самый важный. В нем находятся сигнальные средства, радиостанция, нож-мачете, чтобы рубить деревья, копать землю», – объяснил ведущий специалист по подготовке космонавтов отдела экстремальной предподготовки Сергей Герасименко.
Среди аварийного запаса – обязательно сменная одежда для разной погоды. В нем полетный и термозащитный костюмы. Питьевой запас – шесть литров на трое суток. Еду – оценили. В брикете около 1800 килокалорий, и весит всего 200 граммов. Это и завтрак, и обед, и ужин для космонавтов. Вся еда сладкая, углеводы – основа энергии.
На тренировке экипаж загружают так, чтобы сымитировать усталость, сравнимую с полугодовой космической экспедицией. Так космонавты будут готовы встретить Землю в любую погоду.
Полет на МКС состоится 21 марта. Стартовать экипаж будет на космодроме «Байконур» и проведет в космосе 12 дней.
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На тренировке экипаж загружают так, чтобы сымитировать усталость, сравнимую с полугодовой космической экспедицией.
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