Космонавты Новицкий и Василевская прошли испытания суровыми морозами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Марина Василевская и Олег Новицкий попробовали повторить подвиг советских космонавтов Леонова и Беляева, который по ошибке приземлился в тайге. Задача – научиться выживать в суровых условиях. Подготовку оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Лес на территории Центра подготовки космонавтов максимально имитирует Пермскую тайгу. Высокие сосны и сугробы до полуметра даже не позволяют посадить вертолет. Здесь все создает для команды сложности. Сутки на морозе. Финальный день тренировки. Ее еще называют зачетной. До этого проходили лекции и практику в лесу ситуативно. Настало время для отработки целого сценария. Марина Василевская, участница полета из Беларуси, смогла построить дом в лесу.

«В походы мы ходили. Но зимой в лесу вигвам я, конечно, не строила! Для меня это было впервые. Но это безумно интересно. Это огромный опыт», – рассказала участник космического полета основного экипажа из Республики Беларусь Марина Василевская.

Цель – обозначить себя так, чтобы нашли спасатели. На это может уйти до нескольких дней. Используют радиосвязь, сигнальные патроны и костер. Роли распределили заранее. Работали в команде по четкому плану.

«Экипаж должен быть подготовлен к действиям даже после полугодового полета к действиям в тяжелых климатических условиях», – отметил командир экипажа, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий.

«Марина сегодня проходила тренировку. Сомнений не было никаких. На предварительных практических занятиях они показали высокий класс: и обучаемости, и устойчивости, и выносливости», – подчеркнул инструктор по подготовке космонавтов к действиям в экстремальных условиях Александр Герман.