Выдвижение кандидатов в депутаты стартовало в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выдвижение кандидатов в депутаты началось в Беларуси. 25 февраля впервые пройдет Единый день голосования. Белорусы будут выбирать депутатский корпус для всей страны – 110 человек в нижнюю палату парламента и больше 12 тысяч в местные Советы, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 70 дней до выборов. Закончится через месяц. Своих представителей могут предложить политические партии, общественные объединения и трудовые коллективы.



Стать депутатом Палаты представителей может белорус старше 21 года. Всего в нижней палате парламента, которая выполняет законотворческие функции – 110 человек. Восьмерых назначает Президент, остальных избирает народ. В местные Советы депутатов баллотироваться можно с 18 лет. Всего по стране это 12 тысяч человек. Можно попасть в список претендентов, собрав необходимое количество подписей.