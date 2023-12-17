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Выдвижение кандидатов в депутаты стартовало в Беларуси
17.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 70 дней до выборов. Закончится через месяц. Своих представителей могут предложить политические партии, общественные объединения и трудовые коллективы.
После выдвижения кандидатов начнется период их регистрации. Проверять личные данные представителей народа будут комиссии – окружные, районные и городские. За три недели до дня голосования дадут старт этапу предвыборной агитации.
Участвовать в выборах депутатов парламента смогут совершеннолетние белорусы, а в местные Советы – еще и россияне с видом на жительство в республике.
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Граждане будут выбирать депутатский корпус для всей страны – 110 человек в нижнюю палату парламента и больше 12 тысяч в местные Советы.
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