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Выдвижение кандидатов в депутаты стартовало в Беларуси

17.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выдвижение кандидатов в депутаты стартовало в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выдвижение кандидатов в депутаты началось в Беларуси. 25 февраля впервые пройдет Единый день голосования. Белорусы будут выбирать депутатский корпус для всей страны – 110 человек в нижнюю палату парламента и больше 12 тысяч в местные Советы, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 70 дней до выборов. Закончится через месяц. Своих представителей могут предложить политические партии, общественные объединения и трудовые коллективы.

Стать депутатом Палаты представителей может белорус старше 21 года. Всего в нижней палате парламента, которая выполняет законотворческие функции – 110 человек. Восьмерых назначает Президент, остальных избирает народ. В местные Советы депутатов баллотироваться можно с 18 лет. Всего по стране это 12 тысяч человек. Можно попасть в список претендентов, собрав необходимое количество подписей.

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«Если идет выдвижение в Палату представителей, кандидату необходимо собрать не менее тысячи подписей. Что касается выдвижения в местные Советы депутатов, закон предусматривает однопроцентный порог подписей, который зависит от количества избирателей, проживающих в округе», – рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Балдовская.

После выдвижения кандидатов начнется период их регистрации. Проверять личные данные представителей народа будут комиссии – окружные, районные и городские. За три недели до дня голосования дадут старт этапу предвыборной агитации.

Участвовать в выборах депутатов парламента смогут совершеннолетние белорусы, а в местные Советы – еще и россияне с видом на жительство в республике.



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Граждане будут выбирать депутатский корпус для всей страны – 110 человек в нижнюю палату парламента и больше 12 тысяч в местные Советы.
 
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