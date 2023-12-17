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Аренда в рублях, итоги года и секреты хорошего офиса: новости бизнеса за 11-17 декабря 2023 года
17.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Продвижение лекарств, критерии хорошего маркетолога и конфликты в офисе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
ИП закрываются тысячами:
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Полезное для бизнеса
Новый год для компании — это не только корпоратив, но и подведение итогов работы. Рассказывать сотрудникам о достижениях бизнеса — уже традиция. Однако часто она бывает скучной или невнятной. «Про бизнес»
Современные офисы становятся все более гибкими к пожеланиям арендаторов и адаптируются под потребности компаний. Открытые планировки, уютные переговорные комнаты, современное оборудование и инженерные системы — это уже базовый набор для комфортного офисного пространства. Причем, многочисленные исследования и опросы сотрудников показывают, что качественно обустроенный и грамотно зонированный офис положительно влияет на эффективность работы.
Зачем и какой именно маркетолог нужен бизнесу? Что он должен делать? И самое главное: как результат его работы отражается на продажах и прибыли компании в целом? Читайте ответ
Сегодня многие руководители, как и рядовые сотрудники, по разным причинам не хотят быть «привязанными» к своим офисам. Некоторые вырастают в профессиональном плане и становятся востребованы за рубежом. Другие, напротив, хотят уделять больше внимания семье или путешествиям. Для последнего случая даже появился термин «workation», составленный из слов work (работа) и vacation (отпуск). Руководитель направления корпоративного управления REVERA Belarus Михаил Карпук объяснил «Про бизнес»,
Трудности в рабочей коммуникации или непримиримые внутренние разногласия уводят сотрудников от общей цели компании.
Истории бизнеса
Виталий Крупенько еще в детстве понял, что собственный бизнес — лучший шанс на финансовую свободу. Однако пошел учиться на физика-ядерщика. Параллельно он выучил несколько языков программирования и пошел набираться опыта в крупные компании. Теперь Виталий фаундер сервиса DeepMate, который помогает рекрутерам проводить собеседования. «Про бизнес»
Профессиональная балерина Ирина Киселева однажды открыла творческую студию для детей. Собрала хорошую команду преподавателей — и бизнес пошел. А потом жизнь подсказала идею создания инклюзивного театра «i» для детей с особенностями развития. В итоге появился еще центр социализации и благотворительный фонд. «Про бизнес»
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Продвижение лекарств, критерии хорошего маркетолога и конфликты в офисе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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