Аренда в рублях, итоги года и секреты хорошего офиса: новости бизнеса за 11-17 декабря 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Продвижение лекарств, критерии хорошего маркетолога и конфликты в офисе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

ИП закрываются тысячами: узнали итоги 2023 года в экономике Беларуси и правила игры для бизнеса в 2024-м.

Ежегодно специалисты digital-агентства AMDG проводят анализ рекламных кампаний в категории «Лекарственные препараты» и предоставляют уникальные данные об онлайн-продвижении на белорусском рынке фармацевтики. Эксперты поделились с «Про бизнес» выводами, как изменились качественные и количественные показатели рекламных кампаний по сравнению с 2022 годом.

Полезное для бизнеса

Новый год для компании — это не только корпоратив, но и подведение итогов работы. Рассказывать сотрудникам о достижениях бизнеса — уже традиция. Однако часто она бывает скучной или невнятной. «Про бизнес» спросил у CEO компании, а также экспертов в области HR и психологии, о чем говорить с командой в конце года, чтобы подведение итогов не превратилось в занудное совещание, а стало полезным и значимым для работников мероприятием.

Современные офисы становятся все более гибкими к пожеланиям арендаторов и адаптируются под потребности компаний. Открытые планировки, уютные переговорные комнаты, современное оборудование и инженерные системы — это уже базовый набор для комфортного офисного пространства. Причем, многочисленные исследования и опросы сотрудников показывают, что качественно обустроенный и грамотно зонированный офис положительно влияет на эффективность работы. Узнали , на что следует обращать внимание при аренде офисного пространства, чтобы создать условия для продуктивной работы.

Зачем и какой именно маркетолог нужен бизнесу? Что он должен делать? И самое главное: как результат его работы отражается на продажах и прибыли компании в целом? Читайте ответ здесь .

Сегодня многие руководители, как и рядовые сотрудники, по разным причинам не хотят быть «привязанными» к своим офисам. Некоторые вырастают в профессиональном плане и становятся востребованы за рубежом. Другие, напротив, хотят уделять больше внимания семье или путешествиям. Для последнего случая даже появился термин «workation», составленный из слов work (работа) и vacation (отпуск). Руководитель направления корпоративного управления REVERA Belarus Михаил Карпук объяснил «Про бизнес», какие здесь есть подводные камни и какие альтернативы возможны . А еще мы узнали, какие «плюшки» ценят работники .

Трудности в рабочей коммуникации или непримиримые внутренние разногласия уводят сотрудников от общей цели компании. Читайте , как выявить и предупредить конфликтные ситуации в коллективе.

Собрали простые и гениальные советы из книг для бизнеса.

Истории бизнеса

Виталий Крупенько еще в детстве понял, что собственный бизнес — лучший шанс на финансовую свободу. Однако пошел учиться на физика-ядерщика. Параллельно он выучил несколько языков программирования и пошел набираться опыта в крупные компании. Теперь Виталий фаундер сервиса DeepMate, который помогает рекрутерам проводить собеседования. «Про бизнес» узнал у стартапера о пути в предпринимательство, работе в найме и нюансах сервиса.