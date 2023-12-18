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МТС предлагает новым абонентам тарифов «Новогодний» и «#Безлимитище» скидку на безлимит звонков во все сети

18.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

МТС предлагает новым абонентам тарифов «Новогодний» и «#Безлимитище» скидку на безлимит звонков во все сети

МТС запустил праздничные бонусы для новых абонентов на тарифных планах «Новогодний» и «#Безлимитище». Специальное предложение предоставляет 6-месячный бесплатный доступ и скидку на безлимит звонков во все сети.

Скидка предоставляется на услугу «Безлимит во все сети». В течение первых 6 месяцев с момента подключения к тарифам «Новогодний» или «#Безлимитище» услуга доступна совершенно бесплатно, а во второе полугодие ее стоимость будет снижена до 5 рублей в месяц. Стоимость услуги «Безлимит во все сети» вне акции — 11,25 рубля в месяц.

Также для новых абонентов тарифных планов «Новогодний» и «#Безлимитище» действуют скидки на абонентскую плату. На тарифе «Новогодний» в первые 180 дней с момента подключения размер абонплаты составит всего 19,90 рубля в месяц (далее — 30 рублей), а на «#Безлимитище» — 26,90 рубля в месяц в первые 90 дней (далее — 34,90 рубля).

Стандартный пакет тарифного плана «#Безлимитище» включает безлимит мобильного интернета и 700 минут исходящих звонков во все сети Беларуси. А в абонентскую плату тарифа «Новогодний» входят 100 ГБ мобильного интернета ежемесячно на неограниченной скорости и безлимит минут исходящих звонков внутри сети. Безлимит звонков во все сети на двух тарифах можно получить с помощью услуги «Безлимит во все сети».

Воспользоваться акционными предложениями на тарифе «#Безлимитище» можно при подключении не позднее 31 января 2024 года. Подробнее о тарифе — смотрите здесь.

Тариф «Новогодний» доступен только для новых абонентов, подключение на него открыто по 14 января 2024 года.

Подробнее о нем — здесь.

 
 
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МТС запустил праздничные бонусы для новых абонентов на тарифных планах «Новогодний» и «#Безлимитище». Специальное предложение предоставляет 6-месячный...
 
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