МТС предлагает новым абонентам тарифов «Новогодний» и «#Безлимитище» скидку на безлимит звонков во все сети

Источник материала: ProBusiness





МТС запустил праздничные бонусы для новых абонентов на тарифных планах «Новогодний» и «#Безлимитище». Специальное предложение предоставляет 6-месячный бесплатный доступ и скидку на безлимит звонков во все сети.

Скидка предоставляется на услугу «Безлимит во все сети» . В течение первых 6 месяцев с момента подключения к тарифам «Новогодний» или «#Безлимитище» услуга доступна совершенно бесплатно, а во второе полугодие ее стоимость будет снижена до 5 рублей в месяц. Стоимость услуги «Безлимит во все сети» вне акции — 11,25 рубля в месяц.

Также для новых абонентов тарифных планов «Новогодний» и «#Безлимитище» действуют скидки на абонентскую плату. На тарифе «Новогодний» в первые 180 дней с момента подключения размер абонплаты составит всего 19,90 рубля в месяц (далее — 30 рублей), а на «#Безлимитище» — 26,90 рубля в месяц в первые 90 дней (далее — 34,90 рубля).

Стандартный пакет тарифного плана «#Безлимитище» включает безлимит мобильного интернета и 700 минут исходящих звонков во все сети Беларуси. А в абонентскую плату тарифа «Новогодний» входят 100 ГБ мобильного интернета ежемесячно на неограниченной скорости и безлимит минут исходящих звонков внутри сети. Безлимит звонков во все сети на двух тарифах можно получить с помощью услуги «Безлимит во все сети» .

Воспользоваться акционными предложениями на тарифе «#Безлимитище» можно при подключении не позднее 31 января 2024 года. Подробнее о тарифе — смотрите здесь .

Тариф «Новогодний» доступен только для новых абонентов, подключение на него открыто по 14 января 2024 года.