Первую в Беларуси рождественскую ярмарку открыли в центре Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси заработали рождественские ярмарки. Всего по стране их будет больше 600. В торговых точках – новогодние украшения, сувениры и уличная кухня, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Новогоднюю столицу Беларуси не узнать: нарядные елки, праздничная иллюминация и рождественские ярмарки. Первую в этом году развернули в самом центре города.

«Минская ярмарка отличается тем, что у нас есть посадочные места, много культурной программы. И это не просто так пришел и что-то купил, а это еще отдохнул и душой, и телом», – сказала директор предприятия Марина Саевич.

К вечеру на улицах все больше людей. Заряжаются праздничным антуражем. На ярмарках и парк аттракционов, и новогодние квесты, и лавки ремесленников. Лучшее время выбрать подарки семье и друзьям.

«Подсвечник всегда к Новому году, свечи, подсвечники разные есть, колокольчики новогодние, композиции новогодние, то есть, выбор есть!», – рассказала ремесленник Мария Смоленская.

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