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Первую в Беларуси рождественскую ярмарку открыли в центре Минска

18.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первую в Беларуси рождественскую ярмарку открыли в центре Минска
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси заработали рождественские ярмарки. Всего по стране их будет больше 600. В торговых точках – новогодние украшения, сувениры и уличная кухня, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Новогоднюю столицу Беларуси не узнать: нарядные елки, праздничная иллюминация и рождественские ярмарки. Первую в этом году развернули в самом центре города.

«Минская ярмарка отличается тем, что у нас есть посадочные места, много культурной программы. И это не просто так пришел и что-то купил, а это еще отдохнул и душой, и телом», – сказала директор предприятия Марина Саевич.

К вечеру на улицах все больше людей. Заряжаются праздничным антуражем. На ярмарках и парк аттракционов, и новогодние квесты, и лавки ремесленников. Лучшее время выбрать подарки семье и друзьям.

«Подсвечник всегда к Новому году, свечи, подсвечники разные есть, колокольчики новогодние, композиции новогодние, то есть, выбор есть!», – рассказала ремесленник Мария Смоленская.

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«Очень легко подобрать, мы купили несколько пакетов подарков родителям. Очень классно здесь, много мероприятий и для детей, и для взрослых, все очень хорошо», –оценила ярмарку посетительница Полина.

И какой же праздник без вкусной еды. На выбор от армянской и узбекской уличной кухни до русской и белорусской. Но самые популярные по традиции – шашлыки.

«Мясо есть мясо, оно горячее и всегда вкусное и сочное!», – порекомендовал повар Владимир.

На праздники в столицу приезжают тысячи белорусов. Хотят не только увидеть украшенный город, но и купить подарки. Самые популярные – игрушки, куклы, телефоны. Но есть и те, что не купишь за деньги.

«У меня недавно девочка пожелала здоровья своей маме. Я говорю, а ты что, какую-то игрушку может, хочешь? А она: нет, не хочу, у меня все есть, хочу, чтобы моя мама была здорова. Ну это милота. Какие у нас прекрасные дети!», – рассказали Дед Мороз и Снегурочка.

Всего по стране в этом году готовят 610 рождественских ярмарок. Многие из них будут работать и в новогоднюю ночь.



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Встране в этом году готовят 610 рождественских ярмарок. Многие из них будут работать и в новогоднюю ночь.
 
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