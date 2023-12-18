Цифровой агроном, одежда с подогревом и метавселенная с детским «лувром». Узнали, какие проекты вышли в топ на Стартап-марафоне Белагропромбанка

Источник материала: ProBusiness





Как часто у вас появляются классные бизнес-идеи? А сколько из них вам удается довести хотя бы до составления бизнес-плана? А вот участники Стартап-марафона от Белагропромбанка за 9 месяцев смогли пройти путь от идеи до регистрации юридического лица. Более того — 5 победителей получили гранты на развитие своих проектов. О том, какие белорусские команды стали лучшими стартапами в медицине, сельском хозяйстве, финансах, технологиях, сфере медиа, дизайне и обучении, — в нашем материале.

«Участники нацелены не просто на генерацию идей, а на воплощение их в бизнес»

Конкурс стартапов от Белагропромбанка проходит в Беларуси уже во второй раз. Поучаствовать в Стартап-марафоне может каждый, у кого есть интересная инновационная идея для бизнеса. Это может быть как опытная команда разработчиков, так и человек, никак не связанный с IT. К примеру, среди победителей этого года есть художники и врачи.

Конкурсная программа проводится с марта по ноябрь и состоит из трех этапов. Первый этап — образовательный — был направлен на получение знаний по продакт-менеджменту. В нем приняли участие более 100 команд со своими идеями. Второй этап — этап акселерации. В нем поучаствовали 20 лучших команд, выбранных экспертным советом. Ну а финалом «Стартап-марафона» стал республиканский DemoDay, где команды смогли презентовать свои креативные идеи перед экспертным сообществом и потенциальными инвесторами. Там же были названы и победители Стартап-марафона.



Виктория Барисевич

— Мы решили обратить внимание на стартап-движение как на самую прорывную и потенциально успешную категорию бизнесменов, — говорит представитель организатора Стартап-марафона, заместитель начальника управления развития экосистемы «Белагропромбанка» Виктория Барисевич, — Стартаперы — это та категория потенциальных клиентов банка, которая занимается инновационным и быстрорастущим предпринимательством. Кроме того, разработки, предлагаемые стартапами, направлены в том числе и на импортозамещение, а это то, что сейчас актуально для Беларуси. Кстати, если в прошлом году у нас было 4 номинации, то в этом их стало 5. Это обусловлено выделением в отдельную номинацию проектов в сфере здравоохранения. По оценкам экспертов, новаторские идеи, касающиеся медицинских технологий, у нас достаточно сильные и проработанные.



Виктория Барисевич и Дмитрий Примак

Виктория Барисевич рассказывает, что география заявок в этом году получилась весьма широкой. Среди участников были команды не только из столицы и областных центров, но и ребята из небольших городков. Также весьма разнообразным был возрастной состав участников.

— Если в прошлом году у нас было много студенческих команд, то нынешний Стартап-марафон получился более зрелым, — отмечает начальник управления развития экосистемы «Белагропромбанка» и председатель организационного комитета конкурса Дмитрий Примак, — В этот раз участники были нацелены уже не просто на генерацию идей, а именно на воплощение их в бизнес. Кстати, мировая статистика показывает, что стартапы, которые реализуют фаундеры возрастом 45+, как правило, более устойчивы и уровень их выживаемости гораздо выше. Думаю, это объясняется опытом осознанности и большей взвешенностью шагов. Молодое поколение быстро зажигается, но и быстро остывает. А вот умение поддерживать мотивацию на всем пути от превращения идеи в конкретный бизнес требует жизненного опыта и практических навыков.





Дмитрий Примак рассказал и о трендах стартапов этого года:

— В сфере сельского хозяйства сейчас очень востребована тема точного земледелия, то есть сохранения и восстановления почвы, очищения воздуха, сокращения расходов благодаря элементам цифровизации сельского хозяйства. У нас было несколько стартапов по внедрению в сельское хозяйство элементов программного обеспечения, беспилотной техники и роботизированных систем, которые помогают облегчить работу аграриям. Если мы говорим о здравоохранении, то здесь много тем касалось реабилитации пациентов в посткризисный период. У нас участвовал проект, который предлагает технологию по автоматическому регулированию подачи кислорода для больных, у которых есть вопросы с дыхательной системой. А наш победитель предложил программное обеспечение для упрощения работы медицинского персонала и автоматизации лечебных протоколов.

Для проведения финала конкурса была выбрана площадка Белорусского инвестиционного форума в Москве как одна из тематических секций бизнес-мероприятия — для экспертной оценки проектов финалистов были приглашены представители бизнес-сообщества, венчурных фондов, опытные инвесторы и известные менторы.





Как поясняет Дмитрий, участники получили прекрасный шанс найти поддержку иностранных инвесторов и опытных экспертов. Кстати, сейчас некоторые команды уже ведут соответствующие переговоры:

— Наша главная цель — за 9 месяцев вырастить стартап от бизнес-идеи до регистрации юридического лица и совершения первых продаж, а также повысить уровень деловой активности и создать необходимые условия для реализации предпринимательского потенциала и ведения бизнеса. Стоит сказать, что и условия банковского обслуживания сегодня максимально адаптированы для данной категории предпринимателей. В настоящее время для новых клиентов банка мы предлагаем пакет услуг SMART START за одну копейку в месяц. Для тех, кто делает первые шаги в бизнесе, в банке предусмотрена линейка кредитных продуктов на специальных условиях для молодых предпринимателей.

Кто же стал победителем Стартап-марафона в этом году?

«Хорошо, когда есть площадка, где в живом формате можно показать сильные стороны своего проекта»

Победитель в номинации Creativе — проект Neaktor (система управления бизнес-процессами в облаке SaaS и в коробке Box Enterprise). О нем рассказал Андрей Топорков:

— Наша идея — понятный и удобный визуальный редактор, в котором даже без программистов можно самому описать все процессы своего бизнеса. Глобально — мы устраняем хаос у исполнителей и направляем их работу по цепочкам бизнес-процессов для создания конечной ценности для бизнеса. То есть сотрудники с помощью этой системы выполняют свою работу в определенной последовательности и очередности. А при использовании инструментов роботизации в их работе многое удается автоматизировать и упростить. На примере компании «Конте Спа», в которой реализовано наше приложение, мы видим, что Neaktor может принести пользу не только небольшим компаниям, но и крупному предприятию.

Участие в Стартап-марафоне позволило нам представить проект экспертам и получить обратную связь. Хорошо, когда есть площадка, где в живом формате можно показать сильные стороны своего проекта. Сейчас мы ведем переговоры о подключении в продукт партнерских модулей (программные роботы, визуальная bi-аналитика и искусственный интеллект) и подписываем дистрибьюторский договор с компанией о продажах Neaktor в 50 странах мира. Спасибо Белагропромбанку за профессиональный подход к организации и проведению финала марафона на Белорусском инвестиционном форуме.

«От студии рисунка мы пришли к метавселенной с маркетплейсом»



Александр Шинкевич и Павел Бурда

Победитель в номинации FinTech — проект «Гениальный ребенок», метавселенная и маркетплейс на основе блокчейн для создания уникальных коллекций детского рисунка.

О своем проекте рассказали Павел Бурда и Александр Шинкевич:

— Все мы рисуем с детства. Когда ребенок творит, он выражает свои эмоции, у него снижается тревога и создаются новые нейронные связи. Но так как дети сегодня сидят в гаджетах, просто пересадить их за стол и сказать рисуй — мало. Надо предложить им что-то интересное. К примеру, создать свой рисунок, а потом выставить его в виртуальной галерее. А еще — дать возможность этот рисунок монетизировать. Когда мы поняли, что эту историю можно расширить, студия абстрактного рисунка выросла в проект школы с собственной метавселенной, детским «лувром» и маркетплейсом. Узнав о Стартап-марафоне, мы буквально запрыгнули в последний вагон. Конечно, на акселерации было много полезного. Все это — точки роста для нас. Цель была не только проверить свои силы, но и привлечь внимание инвесторов. За эти месяцы нам пришлось полностью пересмотреть маркетинг, бизнес-модель, собрать воронку продаж и перезапустить курс. И самое главное – получить первые продажи. Сейчас мы, в том числе, активно работаем и с детками с ограниченными возможностями, сотрудничаем с детскими фондами.





«Стартап-марафон — это крутое комьюнити и шанс привлечь инвестиции»

Победитель в номинации TechNet — проект «DD Company: Инновационные электрические отопительные системы». О нем рассказали Виктория Якубюк и Дмитрий Аксютик:

— Идея нашего проекта — отопление помещений на основе бикарбонового углеродного волокна, а также производство одежды с подогревом, гибридных батарей и другого оборудования для генерации тепла. Сейчас эта тема популярна во всем мире и актуальна для Беларуси — ведь у нас в стране делается упор на электроотопление. Мы считаем, что Стартап-марафон от Белагропромбанка — очень крутой проект для начинающего бизнеса. Самым классным для нас стало обучение и работа с трекерами. Общение с профессионалами — это бесценный опыт! Мы поэтапно разобрали все наши цели и благодаря марафону отлично прокачали дисциплину в команде. Плюс Стартап-марафон — это крутое комьюнити с другими заряженными ребятами. Ну а финал, прошедший в Москве, стал большим шансом для каждого из нас привлечь серьезные инвестиции. Благодаря Стартап-марафону мы еще раз убедились в том, что наш проект жизнеспособен, рентабелен и интересен инвесторам как на рынке Беларуси, так и за ее пределами. Сейчас мы хотим максимально масштабироваться, наша цель — открытие франшизы. Сперва в городах Беларуси, а затем и в России.

«Приложение сможет заменить агронома и помочь дачнику»



Екатерина Пархомчик

Победитель в номинации AgroTech — проект «Цифровой агроном», цифровой ассистент на базе искусственного интеллекта для специалистов из отрасли сельского хозяйства. О нем рассказала Екатерина Пархомчик, представитель команды проекта:

— Проект «Цифровой агроном» — это электронный помощник как для сельскохозяйственных предприятий, так и для обычных дачников, занимающихся выращиванием различных культур на своем приусадебном участке. Наше приложение позволит получить ответы на вопросы: как правильно в данном регионе и в данных климатических условиях вырастить конкретную культуру, когда и какие удобрения стоит вносить, как защищать растения, как и когда собирать урожай, и позволит принимать более осознанные и эффективные решения, оптимизируя процессы возделывания сельскохозяйственных культур. И это не Google, который выдает по поиску все подряд, и не чат GPT, а рекомендации, основанные на научных и практических данных.

Проект реализован с участием молодой команды разработчиков, студентов Брестского технического университета. А вся экономическая информация, технологические процессы и рекомендации получены от опытных профессионалов — агрономов и специалистов сельскохозяйственной сферы, сотрудников ООО «Технологии земледелия» .

Участие в марафоне стало для нас отличным способом получить недостающие знания ведения бизнеса и вывода на рынок IT-решения, а также посмотреть на проект глазами профессионалов. Полученный грант мы собираемся потратить на развитие и продвижение нашего приложения.

«Это казалось нереальным, но мы зарегистрировали юрлицо, сделали сайт и нашли первых клиентов»



Надежда Свентуховская

А вот Надежда Свентуховская и ее «МедСтандартПроект» стала победителем сразу в двух номинациях — MedTech и «Лучший женский стартап». Интересно, что идея проекта пришла к Надежде прямо на рабочем месте. Она ждала опаздывающую пациентку и увидела сообщение о Стартап-марафоне:

— До окончания приема заявок оставалось несколько дней, и я решила что-нибудь придумать. Задала себе вопрос, а чего не хватает мне самой — практикующему врачу? Ответ пришел быстро — автоматизации работы с клиническими протоколами. То есть я как врач-гинеколог знаю только свои протоколы, но если я захочу уточнить протокол эндокринолога (чтобы подобрать для пациента лекарственное средство с учетом совместимости и переносимости), то потрачу кучу времени на поиск. Также у меня была идея систематизировать юридические документы для системы здравоохранения. Из этих мыслей и родился мой проект. На первоначальном этапе меня поддержали только муж и сестра. Когда я прошла все этапы, а потом еще и выиграла этот марафон, то была в шоке. Получается, мои идеи действительно нужны и интересны. Все это придает уверенности и сил. На этапе акселерации нашей задачей было совершить первые продажи. Для меня это казалось нереальным, но уже через несколько недель работы в акселераторе при поддержке опытных экспертов и менторов мы зарегистрировали юрлицо, сделали простой сайт и нашли первых клиентов. Параллельно ведем работу и по разработке сайта по клиническим протоколам. Это будет большая платформа для здравоохранения с доступом для врачей и для пациентов. То есть человек, который знает свой диагноз, сможет зайти и посмотреть, какое лечение и какие обследования ему положены. Сейчас мы находимся в активном поиске инвесторов. В перспективе такую платформу можно адаптировать не только для Беларуси, но и для РФ, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Победитель в каждой номинации получил грант в размере 500 базовых величин (на 01.12.2023 — это 18500 бел.руб.) на команду проекта.

«Климатическая повестка — это нечто новое для нашей страны»

Отдельную номинацию «Технологический прорыв» и ценный приз подготовил партнер Стартап-марафона — компания «ЛВО». Победителем в этой спецноминации стал проект Plug Carbon, реализующий технологию в сфере регенеративного сельского хозяйства. О нем рассказывает автор проекта Михаил Кузьменков:

— Стартап-марафон стал для нас возможностью совершить рывок в развитии нашего проекта. Plug Carbon — это цифровая платформа на основе ИИ для перехода с традиционного интенсивного земледелия на устойчивое. Проект позволяет достичь целей углеродной нейтральности — то есть свести к минимуму выброс парниковых газов. Наша платформа поможет экспортерам продукции повысить конкурентоспособность на внешних рынках и сократить издержки по трансграничному углеродному регулированию, а сельхозпроизводителям — снизить себестоимость продукции и получить дополнительную прибыль с каждого гектара от продажи углеродных единиц.

Климатическая повестка — это нечто новое для нас, в стране еще нет законодательства, регулирующего рынок добровольных углеродных единиц. На акселерации мы проделали много работы, донеся до соответствующих ведомств важность ускорения регулирования этой повестки. Параллельно проработали рынки сбыта и подписали с сельхозорганизациями соглашения о сотрудничестве. Также мы продвинулись и в разработке ПО — теперь нейронная сеть автоматически оцифровывает посевные площади. В наших планах для удобства оборота углеродных единиц токенизировать их, а затем протестировать работу с биржами и маркетплейсами. Кроме того, мы ведем переговоры по запуску пилотного климатического проекта с нефтяной отраслью и применению «зеленого финансирования».

Кстати, в Белагропромбанке принято решение о ежегодном проведении Стартап-марафона. Старт нового сезона намечен на март 2024 года. Совсем скоро организаторы марафона начнут принимать заявки от тех, кто готов выйти на дистанцию, пробежать ее до конца и добиться отличных результатов.