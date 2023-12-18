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Погода в СНГ: в Казахстане морозы сменила оттепель, в Беларуси образовался гололед

18.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане морозы сменила оттепель, в Беларуси образовался гололед
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Грузии снежный вихрь остановил движение фур на одном из участков трассы Кода – Ниноцминда, на границе с Арменией. В регионе – метель и плохая видимость. О том, какая погода в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

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Казахстан

На севере и западе Казахстана морозы взяли передышку. Суровый холод сменила оттепель. В некоторых регионах непривычные для декабря плюс четыре. В Алматы – ноль и солнечно. Такая скользкая погода особенно опасна в горах. Спасатели предупредили о риске схода лавин. Туристов просят не выходить на заснеженные склоны. Угрозу представляют и реки. Резкое потепление спровоцировало паводок на Есентае. Уровень воды поднялся на 1,5 метра. Вместе со льдом поток хлынул вниз по руслу. Снес ограждения и едва не утянул экскаватор, льдины перекрыли пешеходную зону. На данный момент последствия стихии устранили. Сейчас ситуация стабильна, сообщили в акимате.

Беларусь

В Беларуси все по-весеннему. На термометрах – плюс семь, идет дождь. О сугробах в Минске остались только воспоминания. Однако на дорогах скользко. Водителей и пешеходов предупредили об опасности. Кроме риска ДТП растет вероятность падений и травм. Гулять по улице нужно подальше от зданий – возможно падение сосулек с крыш.

Кыргызстан

Погода включила весну и в Бишкеке. В городе солнечно и плюс пять. Оттепель наблюдается практически во всех регионах республики. В горах существует опасность схода лавин. На реках стремительно тает лед. Так, в Чуйской области на Кичи-Кемин поток воды вытолкал ледяные глыбы на берег. Местные жители рассказали, что сначала послышался громкий хруст, затем хлынула вода. К счастью, никто не пострадал.

Армения

Дыхание зимы ощутили жители Армении. В Ереване похолодало до минус шести. В некоторых областях появились сугробы. С утра на дорогах: гололед и плохая видимость. Ездить на летней резине опасно. В последующие дни холод продолжит продвигаться вглубь страны, температура продолжит падать.



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Теги: Минск
 
 
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В Алматы – ноль и солнечно. Спасатели предупредили о риске схода лавин. В Беларуси – плюс семь, идет дождь. Однако на дорогах скользко.
 
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