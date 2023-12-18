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Лукашенко: Товарооборот Беларуси и Подмосковья в 2023 году превысит $10 млрд

18.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Товарооборот Беларуси и Подмосковья в 2023 году превысит млрд
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Перспективы сотрудничества Беларуси и Московской области обсудили в Минске Александр Лукашенко с главой региона Андреем Воробьевым.

Взаимный товарооборот в этом году побил рекорд. За 10 месяцев 2023 года он увеличился почти на четверть и превысил $9 млрд.

«Это значимое достижение с учетом высокой базы и существенного роста в прошлом году. По прогнозам, в текущем году он будет заметно выше $10 млрд. Лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси с вашей областью», – отметил глава государства.

Торговля идет практически по всем позициям. Белорусский лидер призвал не ограничиваться дилерством и поставками товаров. Предложил сотрудничать в строительной сфере и производстве стройматериалов, запчастей для техники.

«Задачей любого руководителя является создание гарантий трудоустройства и благополучия для людей. В этих целях нам нужен серьезный задел в виде производства собственной продукции с высокой добавленной стоимостью на совместных предприятиях. Если мы договоримся по каким-то вопросам, у нас не будет ни торможения, ни отступления от тех договоренностей. Нам Московская область для сотрудничества в рамках России архиважна. Через Московскую область мы можем сотрудничать до Урала со всей западной Россией», – заявил Лукашенко.

Президент сделал акцент и на медицине. Поручил послу Беларуси в России внести предложение по снижению стоимости сертификации медоборудования. Лукашенко выразил уверенность, что есть потенциал для сотрудничества в аграрном и научном секторах.



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Теги: Минск
 
 
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Перспективы сотрудничества Беларуси и Московской области обсуждали в Минске Александр Лукашенко с главой региона Андреем Воробьевым.
 
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