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Лукашенко: Товарооборот Беларуси и Подмосковья в 2023 году превысит $10 млрд
18.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Перспективы сотрудничества Беларуси и Московской области обсудили в Минске Александр Лукашенко с главой региона Андреем Воробьевым.
Взаимный товарооборот в этом году побил рекорд. За 10 месяцев 2023 года он увеличился почти на четверть и превысил $9 млрд.
Торговля идет практически по всем позициям. Белорусский лидер призвал не ограничиваться дилерством и поставками товаров. Предложил сотрудничать в строительной сфере и производстве стройматериалов, запчастей для техники.
Президент сделал акцент и на медицине. Поручил послу Беларуси в России внести предложение по снижению стоимости сертификации медоборудования. Лукашенко выразил уверенность, что есть потенциал для сотрудничества в аграрном и научном секторах.
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Перспективы сотрудничества Беларуси и Московской области обсуждали в Минске Александр Лукашенко с главой региона Андреем Воробьевым.
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