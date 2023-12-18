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«Он – самый замечательный человек». Как Сергей Шаминский завоевал любовь подопечных?
18.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фото: МТРК «Мир»
«Учитель года Беларуси». Этот преподаватель рисования из Гомельской области убежден, что заинтересовать и увлечь можно только тогда, когда сам глубоко погружен в предмет. Он умеет присоединяться к эмоциям детей, готов с ними и пошуметь, и посмеяться. Подробности о работе доброго педагога с горящими глазами смотрите в программе
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Историю учителя рисования из Гомельской области, который достиг больших успехов в профессии, рассказываем в программе «Учат в школе».
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