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«Он – самый замечательный человек». Как Сергей Шаминский завоевал любовь подопечных?

18.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Он – самый замечательный человек». Как Сергей Шаминский завоевал любовь подопечных?
 Фото: МТРК «Мир»

«Учитель года Беларуси». Этот преподаватель рисования из Гомельской области убежден, что заинтересовать и увлечь можно только тогда, когда сам глубоко погружен в предмет. Он умеет присоединяться к эмоциям детей, готов с ними и пошуметь, и посмеяться. Подробности о работе доброго педагога с горящими глазами смотрите в программе «Учат в школе».



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Историю учителя рисования из Гомельской области, который достиг больших успехов в профессии, рассказываем в программе «Учат в школе».
 
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