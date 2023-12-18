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Аэропорт Минска перешел на зимний режим работы
18.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Аэропорт Минска перестроился на зимний режим работы. Воздушные судна обрабатывают специальным раствором от наледи. «Душ» для самолетов в сезон стал обязательной частью подготовки перед полетами. А в это время другие службы борются со снегом на взлетных полосах. В помощь им – отечественная спецтехника, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
До взлета несколько минут. Пассажиры наблюдают за «душем» для самолета из иллюминаторов. Техника обрабатывает каждый сантиметр крыла. Без обработки может случиться авария при взлете. В лучшем случае самолет просто не оторвется от земли.
«Процедура обработки производится как можно ближе к моменту вылета, потому что у жидкости есть определенное время защитных действий. Мы используем средство российского производства, потому что находимся вместе в таможенном союзе, и нам так выгодно», – сказал начальник отдела наземного обслуживания воздушных судов Национального аэропорта Минск Дмитрий Пак.
«Применяются жидкие и гранулированные реагенты. Данная машина позволяет нам обработать полностью взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и часть перрона, которая необходима для осуществления непрерывного обслуживания воздушных судов», – отметил начальник участка эксплуатации и содержания аэродрома аэродромно-технического комплекса Вячеслав Киселевич.
Снегопады декабря стали испытанием для всех служб аэропорта. В такую погоду работа здесь идет без остановки. Трактор Евгения Ярошени уже прошел тест-драйв непогодой.
«Убираю только после того, как пройдут щетки, мне собирают вал, и я убираю вал в разные места. Так как снега за ночь может много нападать, мы по мере наполнения стараемся быстро убрать его», – рассказал тракторист Евгений Ярошеня.
«Бывало, мы и не выводили их с взлетно-посадочной полосы и даже осуществляли питание работников на полосе», – сказал генеральный директор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко.
Готовиться к зиме аэропорт начинает еще с лета. Снегоуборочную технику проверяют на исправность. Она здесь почти вся отечественного производства. Каждый день идут на посадку около 30 самолетов. Столько же улетают в другие страны и города.
Во время сильных снегопадов и морозов минский аэропорт не прекращает свою работу.
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Снегоуборочную технику проверяют на исправность заранее. Она почти вся отечественного производства.
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