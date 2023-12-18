Аэропорт Минска перешел на зимний режим работы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Аэропорт Минска перестроился на зимний режим работы. Воздушные судна обрабатывают специальным раствором от наледи. «Душ» для самолетов в сезон стал обязательной частью подготовки перед полетами. А в это время другие службы борются со снегом на взлетных полосах. В помощь им – отечественная спецтехника, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

До взлета несколько минут. Пассажиры наблюдают за «душем» для самолета из иллюминаторов. Техника обрабатывает каждый сантиметр крыла. Без обработки может случиться авария при взлете. В лучшем случае самолет просто не оторвется от земли.

«Процедура обработки производится как можно ближе к моменту вылета, потому что у жидкости есть определенное время защитных действий. Мы используем средство российского производства, потому что находимся вместе в таможенном союзе, и нам так выгодно», – сказал начальник отдела наземного обслуживания воздушных судов Национального аэропорта Минск Дмитрий Пак.

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