Российский и белорусский Деды Морозы встретились в Беловежской пуще

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беловежской пуще встретились сразу два Деда Мороза. Белорусский отмечает день рождения. Поздравить его приехал российский коллега и другие гости. В резиденции организовали праздник. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала подробности.

Сюрпризы от Деда Мороза Мастерская шоколада, ЦУП фантазий и не только Между Великим Устюгом и Беловежской пущей почти шесть тысяч километров. Но он здесь – на празднике белорусского коллеги. Байкальский дед мороз сделал праздник вдвойне новогодним.

Вместе с ними и другие гости из России: Царевна-Лягушка, Емеля из Ростова, Снегурочка из Костромы и другие. Знаменитая внучка с белорусским дедушкой знакома уже давно. Он не раз приезжал к ней с визитом.

«Мы с дедушкой белорусским, к сожалению, видимся не так часто, но я очень рада, что сегодня, здесь, этот замечательный праздник собрал так много наших добрых друзей», – сказала Снегурочка из Костромы.

Свидетели необычной встречи – тысячи детей со всей страны . Для них организовали концерты, шествие новогодних персонажей и даже оркестр дедов морозов. Впечатления не просто сказочные.

«Я три снегурочек видела! И два деда мороза! Мишку! Еще видела дракона, зайчика розового!», – сказала девочка.

«Очень-очень большое количество сказочных персонажей, мы уже пофотографировались и с Дедом Морозом, и с Лешим, и со Снегурочкой, и с Царевной лягушкой, вообще впечатления – обалдеть!», – поделилась мама.

На празднике белорусский дед мороз признался: для него это не просто деловой визит. С российскими коллегами они давно стали большой семьей.

«Дедушка Мороз из великого Устюга – брат мой. Также и карельский Дед Мороз. Он тоже брат мой, среди нас всех самый молодой морозец. И, конечно же, все-все великие волшебники России и Беларуси мы друг другу братья», – добавил Дед Мороз из Беловежской Пущи.

Поздравления принимает и сама резиденция Деда Мороза. 16 декабря ей исполнилось 20 лет. А по окончанию праздника российский волшебник продолжит турне по городам и странам зарубежья. Всего он посетит больше 80 мест и проедет больше 32 тысяч километров.

В ноябре этого белорусский Дед Мороз из Беловежской пущи посетил своего коллегу из России в ноябре – тоже поздравить товарища с днем рождения.