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Российский и белорусский Деды Морозы встретились в Беловежской пуще
18.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беловежской пуще встретились сразу два Деда Мороза. Белорусский отмечает день рождения. Поздравить его приехал российский коллега и другие гости. В резиденции организовали праздник. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала подробности.
Вместе с ними и другие гости из России: Царевна-Лягушка, Емеля из Ростова, Снегурочка из Костромы и другие. Знаменитая внучка с белорусским дедушкой знакома уже давно. Он не раз приезжал к ней с визитом.
«Мы с дедушкой белорусским, к сожалению, видимся не так часто, но я очень рада, что сегодня, здесь, этот замечательный праздник собрал так много наших добрых друзей», – сказала Снегурочка из Костромы.
На празднике белорусский дед мороз признался: для него это не просто деловой визит. С российскими коллегами они давно стали большой семьей.
Поздравления принимает и сама резиденция Деда Мороза. 16 декабря ей исполнилось 20 лет. А по окончанию праздника российский волшебник продолжит турне по городам и странам зарубежья. Всего он посетит больше 80 мест и проедет больше 32 тысяч километров.
В ноябре этого белорусский Дед Мороз из Беловежской пущи посетил своего коллегу из России в ноябре – тоже поздравить товарища с днем рождения.
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На празднике белорусский Дед Мороз признался: для него это не просто деловой визит.
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