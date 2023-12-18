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Беларусь нарастит поставки сельхозтехники в Московскую область
18.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова поставлять в Московскую область сельскохозяйственную технику. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра страны Николай Снопков. В Минске он встретился с губернатором столичного региона России Андреем Воробьевым.
В Московской области активно развивают агропромышленный комплекс. Беларусь производит современные машины для этой отрасли. Их поставки увеличат. Минск будет продавать региону также грузовую и коммунальную технику. Перспективы сотрудничества есть и в импортозамещающих производствах. Сейчас партнеры делают акцент на их создании.
Московская область также поддерживает переправку белорусских товаров через местные транспортные хабы. Предприятия уже экспортируют товары в российский столичный регион, а некоторые открывают там производства. Товарооборот Беларуси с Московской областью в этом году превысит 10 миллиардов долларов.
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Первый заместитель премьер-министра страны Николай Снопков встретился в Минске с губернатором столичного региона России Андреем Воробьевым.
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