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К массовому использованию отечественных протезов колена перешли в Беларуси
19.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский протез коленного сустава начали ставить пациентам. Это уже не клинические испытания, а массовое использование. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская пообщалась с теми, кто снова смог встать на ноги.
«Очень сильно болели суставы. С палочкой ходила. Сейчас мне очень хорошо – становлюсь на землю больной ногой и твердо шагаю вперед», – рассказала пациентка. Впереди – несколько месяцев реабилитации. Белорусский эндопротез уже поставили двум жителям Минска. Врачи готовы к массовому использованию.
Раньше пациентам ставили импортные протезы, но они были дороже белорусских, а поставок иногда приходилось ждать несколько месяцев. Решить проблему с очередями на операции врачам поручил президент республики Александр Лукашенко.
«Закуплены рентгеновские C-дуги, хирургические наборы, пилы, дрели, то есть материально-техническая база готова к тому, чтобы восполнять потребность, которая на сегодняшний день необходима для оказания помощи пациентам данного профиля», – отметил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению минского городского исполнительного комитета Павел Удот.
Белорусские эндопротезы производят из кобальт-хром-алюминиевого сплава. Это прочный материал. Новое колено может прослужить пациенту около 15 лет. Сейчас в линейке – несколько размеров. Инструменты для их установки тоже местного производства. Медики и ученые разрабатывали их совместно.
В Беларуси операции по замене суставов делают пациентам бесплатно.
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Раньше пациентам ставили импортные протезы, но они были дороже белорусских, а поставок иногда приходилось ждать несколько месяцев.
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