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К массовому использованию отечественных протезов колена перешли в Беларуси

19.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский протез коленного сустава начали ставить пациентам. Это уже не клинические испытания, а массовое использование. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская пообщалась с теми, кто снова смог встать на ноги.

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После операции прошло меньше недели, а Мария Жаврид уже гуляет по больничным коридорам. Пока с опорой и под контролем врача, но зато без болей. Они мучали пенсионерку последние пять лет. Передвигаться становилось все сложнее. Помогли протезы коленных суставов белорусского производства.

«Очень сильно болели суставы. С палочкой ходила. Сейчас мне очень хорошо – становлюсь на землю больной ногой и твердо шагаю вперед», – рассказала пациентка. Впереди – несколько месяцев реабилитации. Белорусский эндопротез уже поставили двум жителям Минска. Врачи готовы к массовому использованию.

«Это только начало, в ближайшее время ожидается еще одна поставка для нашей клиники, поэтому, я думаю, мы только будем наращивать объемы. Пока 100 штук, но в следующей партии будет 300. Мы сейчас вышли на мощность 50-52 операции по эндопротезированию в неделю», – заявил заместитель главного врача по травматолого-ортопедической помощи минской городской клинической больницы № 6 Станислав Третьяк.

Раньше пациентам ставили импортные протезы, но они были дороже белорусских, а поставок иногда приходилось ждать несколько месяцев. Решить проблему с очередями на операции врачам поручил президент республики Александр Лукашенко.

«Что вы сделали, чтобы помочь простым людям? Их миллионы! Сколько у вас в очереди стоит на эндопротезирование суставов? 13 500? К концу года вы мне все суставы замените», – заявил Лукашенко.

«Закуплены рентгеновские C-дуги, хирургические наборы, пилы, дрели, то есть материально-техническая база готова к тому, чтобы восполнять потребность, которая на сегодняшний день необходима для оказания помощи пациентам данного профиля», – отметил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению минского городского исполнительного комитета Павел Удот.

Белорусские эндопротезы производят из кобальт-хром-алюминиевого сплава. Это прочный материал. Новое колено может прослужить пациенту около 15 лет. Сейчас в линейке – несколько размеров. Инструменты для их установки тоже местного производства. Медики и ученые разрабатывали их совместно.

В Беларуси операции по замене суставов делают пациентам бесплатно.



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Теги: Минск
 
 
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Раньше пациентам ставили импортные протезы, но они были дороже белорусских, а поставок иногда приходилось ждать несколько месяцев.
 
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