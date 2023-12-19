Погода в СНГ: в Казахстане тает лед, на Беларусь опустился туман

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Декабрь в Москве расслабился. В российской столице – аномальные плюс три и все сопутствующие этому факторы: мокрый снег и скользкие дороги. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Морозы покидают Казахстан, оставляя после себя гололед. На западе и юге страны – снег с переходом в ледяной дождь. При этом температура будет постепенно повышаться, местами – до плюс трех. Даже на севере и востоке республики днем – скромные минус шесть. Комфортная погода для зимней рыбалки, говорят любители подледного лова. Теперь им нужно быть еще внимательнее к своей безопасности. Одним жилетом не обойдешься, если лед на водоеме тоньше 25 сантиметров, а он еще не успел набрать такую толщину. Спасатели напоминают, что по новым правилам с собой нужно взять свисток, шильца, длинную веревку, телефон в защитном пакете и палку. Двухметровая палка поможет вам выбраться, если вы провалились под лед. На машине на лед лучше не выезжать даже суровой зимой – только на специально оборудованные переправы, предупреждают сотрудники службы спасения.

Беларусь

Утром во вторник на Беларусь опустился слабый туман. В республике дождливо и ветрено. Порывы достигают 18 метров в секунду, но погода почти весенняя. Воздух прогрелся до плюс восьми. В теплые дни уровень воды в реках растет. В южных регионах – подъем до 24 сантиметров. Там, где лед пока не растаял, образовываются полыньи. В МЧС напоминают: выход на водоемы сейчас категорически запрещен.