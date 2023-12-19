У приложения Белкарт Pay появилась собственная программа лояльности Сфера Белкарт с бонусами для пользователей

Источник материала: ProBusiness





Накануне новогодних праздников приложение Белкарт Pay расширяет свой функционал и запускает программу лояльности Сфера Белкарт. Она даст пользователям возможность копить баллы и менять их на бонусы, а также представит все специальные акционные предложения от партнеров в одном месте. Сфера Белкарт — это сфера интересов каждого пользователя платежной системы Белкарт и приложения Белкарт Pay.

Программа лояльности Сфера Белкарт станет еще одним важным шагом в развитии приложения Белкарт Pay. С момента запуска сервис прошел путь от платежного инструмента до приложения с перспективой superApp. Теперь Белкарт Pay делает важный шаг на пути превращения в полноценную цифровую экосистему, запуская собственную программу лояльности.

Программа лояльности Сфера Белкарт начинает действовать с 18 декабря. За любые покупки и расчетные операции, которые пользователи совершают через приложение Белкарт Pay, им будут начисляться баллы (1 бел. рубль равен 1 баллу). Накопленные баллы можно будет обменять на бонусы или специальные предложения от партнеров программы. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте sferabelkart.by .

Сегодня к программе лояльности присоединились партнеры из разных сфер — магазины, рестораны, фитнес-центры, компании по оказанию медицинских услуг и услуг страхования и др. Вся информация о бонусах и предложениях от партнеров программы лояльности Сфера Белкарт находится на специальной вкладке «Лояльность» в навигационной панели приложения Белкарт Pay.





За время работы приложения Белкарт Pay (с августа 2022 г.) было выпущено восемь обновлений. Новые релизы помогали улучшить пользовательский опыт и быстродействие системы, а также предлагали новые полезные функции: от просмотра истории операций до возможности просматривать баланс и снимать наличные в банкоматах с использованием Белкарт Pay. Развивался и менялся даже внешний облик приложения: в результате рестайлинга платежной системы Белкарт ее цифровой бренд также получил более современное и технологичное оформление. А с запуском программы лояльности Сфера Белкарт многие смогут еще раз убедиться, что пользоваться Белкарт Pay не только удобно, безопасно и надежно, но еще и выгодно.

Одновременно с запуском программы лояльности стартует и рекламная кампания «С наступающей Сферой Белкарт!». Теперь за новостями Сферы Белкарт можно будет следить в теле- и радиоэфире, в интернете, и на многочисленных билбордах на улицах города.