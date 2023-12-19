ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Наука и бизнес: как прошел «Инновационный шторм» в Минске

19.12.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Наука и бизнес: как прошел «Инновационный шторм» в Минске

Медицина будущего, искусственный интеллект, экономика впечатлений, публичные выступления — ключевые темы форума науки и бизнеса «Инновационный шторм», который прошел 16 декабря в Минске. В мероприятии приняли участие 350 слушателей.

Форум прошел в 5-й раз, его организатором выступает Минский городской технопарк при поддержке Мингориспокома.

Я рада, что мы пришли к пятому шторму вместе, что есть активная молодежь, которая стремится себя развивать и реализовывать в инновационных проектах в Минском городском технопарке, — отметила на открытии форума первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.  Минский технопарк уникальное предприятие на территории белорусской столицы. Его основная задача заниматься реализацией инновационных проектов, привлекать сюда как можно больше талантливой молодежи, чтобы она могла инвестировать в нашу экономику свои идеи и знания. А мы должны помогать воплощать в продукт созданные ими ноу-хау и развивать их в дальнейшем на рынке.

Наука и бизнес: как прошел «Инновационный шторм» в Минске

Директор Минского городского технопарка Владимир Давидович обратил внимание, что такие мероприятия позволяют сформировать сообщество заинтересованных в развитии научно-технического прогресса.

В рамках форума выступили 5 приглашенных спикеров, которые рассказывали простыми словами о сложных понятиях из мира науки, технологий и бизнеса. Популярный научный журналист, врач-терапевт Алексей Водовозов поделится знаниями об открытиях, которые изменили медицинскую практику и о том, что готовит медицинская наука.

Наука и бизнес: как прошел «Инновационный шторм» в Минске

Участники форума узнали про медицинские татуировки (веснушки против УФ, графеновый тонометр, тату против кальция и другие), микро- и наноботы, роботов для сердечно-легочной реанимации, разработки российских ученых в области ядерной медицины и испытания на мышах по вопросам долголетия.

Выступление Валерии Клицуновой, доцента кафедры международного туризма факультета международных отношений БГУ, координатора комитета стран Восточной Европы Глобальной агротуристической сети, было посвящено экономике впечатлений и работе с картой эмпатий, которую важно использовать при реализации продукта или услуги.

Наука и бизнес: как прошел «Инновационный шторм» в Минске

— Экономика впечатлений (креативная экономика, фабрика впечатлений, экономика эмоций) — это новая экономика, ориентированная на ощущения потребителя. В контексте этой экономики бизнес должен создавать запоминающееся впечатления для своих клиентов, и эти впечатления становятся самостоятельным продуктом, — отметила Валерия. Работая с картой эмпатии, мы должны ответить себе на вопросы и понять: что думает, говорит, делает, чувствует клиент.  

Наука и бизнес: как прошел «Инновационный шторм» в Минске

Дмитрий Смирнов, консультант по ораторскому искусству, спикинг-коуч конференции TEDx, выступил на тему «Как «продать» свою экспертность, продукт, идею» и представил формулу успешного публичного выступления.

— В каждом выступлении должна звучать не только тема, но и идея. Идея — это основной посыл, который вы хотите донести аудитории, она объясняет, чем ваш стартап или услуга отличается от других», — пояснил Дмитрий.

Алексей Карнаухов, директор департамента управления корпоративными данными ОАО «Сбер банк», прояснил что стоит понимать под понятием «искусственный интеллект» и для чего нужен ИИ в бизнесе.  Кроме того, затронул такой важный аспект, как этика искусственного интеллекта.

Наука и бизнес: как прошел «Инновационный шторм» в Минске

СЕО ЗАО «Сливкибай» Анатолий Недашковский рассказал о формуле успеха компании: как из небольшого стартапа удалось выстроить крупную сеть из представительств в Минске и регионах, а также поделился ошибками на пути становления бизнеса.

После выступлений слушатели имели возможность задать вопросы спикерам и получить подарки. В перерывах форума можно было развлечься — организаторы представили несколько интерактивных активностей с фотобудками, рисунками нейросетью, тату-принтером, где в игровой форме подогревали интерес к науке и технологиям. По окончании «Инновационного шторма» все желающие приняли участие в нетворкинге.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медицина будущего, искусственный интеллект, экономика впечатлений, публичные выступления - ключевые темы форума науки и бизнеса «Инновационный шторм», который...
 
Новости дня
Новости разные
 
У приложения Белкарт Pay появилась собственная программа лояльности Сфера Белкарт с бонусами для пользователей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.12.2023
Mir24.TV Belarus
19.12.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика