Наука и бизнес: как прошел «Инновационный шторм» в Минске

Источник материала: ProBusiness

Медицина будущего, искусственный интеллект, экономика впечатлений, публичные выступления — ключевые темы форума науки и бизнеса «Инновационный шторм», который прошел 16 декабря в Минске. В мероприятии приняли участие 350 слушателей.

Форум прошел в 5-й раз, его организатором выступает Минский городской технопарк при поддержке Мингориспокома.

— Я рада, что мы пришли к пятому шторму вместе, что есть активная молодежь, которая стремится себя развивать и реализовывать в инновационных проектах в Минском городском технопарке, — отметила на открытии форума первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Минский технопарк — уникальное предприятие на территории белорусской столицы. Его основная задача — заниматься реализацией инновационных проектов, привлекать сюда как можно больше талантливой молодежи, чтобы она могла инвестировать в нашу экономику свои идеи и знания. А мы должны помогать воплощать в продукт созданные ими ноу-хау и развивать их в дальнейшем на рынке.





Директор Минского городского технопарка Владимир Давидович обратил внимание, что такие мероприятия позволяют сформировать сообщество заинтересованных в развитии научно-технического прогресса.

В рамках форума выступили 5 приглашенных спикеров, которые рассказывали простыми словами о сложных понятиях из мира науки, технологий и бизнеса. Популярный научный журналист, врач-терапевт Алексей Водовозов поделится знаниями об открытиях, которые изменили медицинскую практику и о том, что готовит медицинская наука.





Участники форума узнали про медицинские татуировки (веснушки против УФ, графеновый тонометр, тату против кальция и другие), микро- и наноботы, роботов для сердечно-легочной реанимации, разработки российских ученых в области ядерной медицины и испытания на мышах по вопросам долголетия.

Выступление Валерии Клицуновой, доцента кафедры международного туризма факультета международных отношений БГУ, координатора комитета стран Восточной Европы Глобальной агротуристической сети, было посвящено экономике впечатлений и работе с картой эмпатий, которую важно использовать при реализации продукта или услуги.





— Экономика впечатлений (креативная экономика, фабрика впечатлений, экономика эмоций) — это новая экономика, ориентированная на ощущения потребителя. В контексте этой экономики бизнес должен создавать запоминающееся впечатления для своих клиентов, и эти впечатления становятся самостоятельным продуктом, — отметила Валерия. — Работая с картой эмпатии, мы должны ответить себе на вопросы и понять: что думает, говорит, делает, чувствует клиент.





Дмитрий Смирнов, консультант по ораторскому искусству, спикинг-коуч конференции TEDx, выступил на тему «Как «продать» свою экспертность, продукт, идею» и представил формулу успешного публичного выступления.

— В каждом выступлении должна звучать не только тема, но и идея. Идея — это основной посыл, который вы хотите донести аудитории, она объясняет, чем ваш стартап или услуга отличается от других», — пояснил Дмитрий.

Алексей Карнаухов, директор департамента управления корпоративными данными ОАО «Сбер банк», прояснил что стоит понимать под понятием «искусственный интеллект» и для чего нужен ИИ в бизнесе. Кроме того, затронул такой важный аспект, как этика искусственного интеллекта.





СЕО ЗАО «Сливкибай» Анатолий Недашковский рассказал о формуле успеха компании: как из небольшого стартапа удалось выстроить крупную сеть из представительств в Минске и регионах, а также поделился ошибками на пути становления бизнеса.

После выступлений слушатели имели возможность задать вопросы спикерам и получить подарки. В перерывах форума можно было развлечься — организаторы представили несколько интерактивных активностей с фотобудками, рисунками нейросетью, тату-принтером, где в игровой форме подогревали интерес к науке и технологиям. По окончании «Инновационного шторма» все желающие приняли участие в нетворкинге.