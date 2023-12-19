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Лукашенко про БНБК: Это имиджевый проект для Беларуси

19.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работу Национальной биотехнологической корпорации обсудили на совещании у Александра Лукашенко. Производству исполнился один год.

Это высокотехнологичное предприятие, главные задачи которого – экспорт и импортозамещение. С помощью глубокой переработки зерна здесь получают незаменимые для животноводства аминокислоты. Но, по информации Госконтроля, мощности по их производству загружены не полностью. Есть проблемы и со сбытом готовой продукции. Лукашенко потребовал от правительства четкий алгоритм по устранению недоработок.

«Мы договорились, что будем всячески поддерживать проект. Однако по представленным документам вижу, что дела обстоят не совсем так, как мы планировали. Это негативно влияет на финансовые показатели БНБК. Хочу, чтобы вы понимали, это имиджевый проект. Очень важный технологический проект для нашей страны», – сказал президент.

Также во Дворце Независимости обсудили тему улучшения земель и повышения их плодородия. Президент раскритиковал правительство за недостаточные темпы работ.



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Работу Национальной биотехнологической корпорации обсудили на совещании у Александра Лукашенко. Производству исполнился один год.
 
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