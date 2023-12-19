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Лукашенко про БНБК: Это имиджевый проект для Беларуси
19.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Работу Национальной биотехнологической корпорации обсудили на совещании у Александра Лукашенко. Производству исполнился один год.
Это высокотехнологичное предприятие, главные задачи которого – экспорт и импортозамещение. С помощью глубокой переработки зерна здесь получают незаменимые для животноводства аминокислоты. Но, по информации Госконтроля, мощности по их производству загружены не полностью. Есть проблемы и со сбытом готовой продукции. Лукашенко потребовал от правительства четкий алгоритм по устранению недоработок.
Также во Дворце Независимости обсудили тему улучшения земель и повышения их плодородия. Президент раскритиковал правительство за недостаточные темпы работ.
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Работу Национальной биотехнологической корпорации обсудили на совещании у Александра Лукашенко. Производству исполнился один год.
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