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Лукашенко раскритиковал правительство и аграриев за плохую мелиорацию

19.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко раскритиковал правительство и аграриев за плохую мелиорацию
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал правительство и аграриев за плохую мелиорацию. Ввести непригодные земли в сельхозоборот глава республики поручил год назад, но проверки показали – не везде отработали на совесть. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненкои – об итогах совещания.

Работы идут тройными темпами. Так гласит отчет правительства. И тут же противоречивые данные: большая часть техники для мелиорации неисправна либо вовсе списана.

«Все поломано, все изломано, из сотни траншеекопателей только один работает и прочее, и прочее. Спасать надо мелиорацию как отрасль. А как же в три раза увеличили за этот год? Вы что, лопатами копали траншеи? Или вы хотите выдать желаемое за действительное? Не получится», – заявил Лукашенко.

Технику на эти цели выпускает отечественный производитель. Но из запланированных 188 единиц поставлена всего треть. В этой ситуации президент призвал отнестись по-хозяйски к старым машинам. Так получится сэкономить сотни тысяч долларов.

«Если с апреля-месяца не начнут работать эти все траншеекопатели, которые там должны быть на учете, всех посадить. Публично вас предупреждаю. Сотни тысяч рублей в землю закопаны и разобраны! Еще раз подчеркиваю: легче восстановить и отремонтировать эту технику (дешевле будет), чем произвести новую», – подчеркнул белорусский лидер.

Поручение «провалено» не только из-за износа техники. В правительстве предлагают сфокусировать внимание на «культуртехнической мелиорации».

«А завтра вы предложите деньги, которые отпущены на мелиорацию, перекинуть на вырубку кустарников. Так вот мое решение: кустарники, Роман Александрович, будете вырубать топором и лопатами. Это должны делать сельскохозяйственные предприятия – культуртехнические мероприятия. А мелиорацию будем вести так, как положено по науке», – сказал президент Беларуси.

В регионах должны были вернуть в сельхозоборот 110 тысяч гектаров земли. Александр Лукашенко напомнил: деньги на это выделены еще полгода назад. Решение о финансировании президент принимал лично даже в ущерб другим сферам экономики.

«Я вас предупреждал, что мы отрываем, как я часто говорю, от лекарств и прочего для того, чтобы спасти земли сельскохозяйственного назначения. Почему? Потому что восемь миллиардов долларов у нас экспорт по сельхозпродукции. Чего нам не хватает? Земельных ресурсов? Так у нас же простаивают полмиллиона гектаров», – заявил Лукашенко.

Заниматься освоением земель белорусский лидер призвал непрерывно, без каникул и погодных пауз. Не ради того, чтобы чиновники сохранили свои должности, а для будущих поколений.

«Меня убивает то, что вы «показухой» занимаетесь. Я же по всей стране летаю и вижу, где вы работаете, где – нет. Отсюда родилась эта мелиорация, отсюда я понимаю, что эти земли надо спасти. Нам надо это спасти и сделать задел для наших детей, чтобы они понимали, как работать. Но вы работаете как временщики», – сказал глава республики.

Мелиорация – теперь зона персональной ответственности губернаторов. За темпами и качеством будет следить Госконтроль. По результатам предыдущих проверок уже возбудили 13 уголовных дел.

Обсудили на совещании при Александре Лукашенко и работу Белорусской национальной биотехнологической корпорации. За выполнением планов теперь будет следить представитель государства.



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Заниматься освоением земель белорусский лидер призвал непрерывно, без каникул и погодных пауз.
 
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