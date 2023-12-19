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Лукашенко раскритиковал правительство и аграриев за плохую мелиорацию
19.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал правительство и аграриев за плохую мелиорацию. Ввести непригодные земли в сельхозоборот глава республики поручил год назад, но проверки показали – не везде отработали на совесть. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненкои – об итогах совещания.
Работы идут тройными темпами. Так гласит отчет правительства. И тут же противоречивые данные: большая часть техники для мелиорации неисправна либо вовсе списана.
Технику на эти цели выпускает отечественный производитель. Но из запланированных 188 единиц поставлена всего треть. В этой ситуации президент призвал отнестись по-хозяйски к старым машинам. Так получится сэкономить сотни тысяч долларов.
Поручение «провалено» не только из-за износа техники. В правительстве предлагают сфокусировать внимание на «культуртехнической мелиорации».
В регионах должны были вернуть в сельхозоборот 110 тысяч гектаров земли. Александр Лукашенко напомнил: деньги на это выделены еще полгода назад. Решение о финансировании президент принимал лично даже в ущерб другим сферам экономики.
Заниматься освоением земель белорусский лидер призвал непрерывно, без каникул и погодных пауз. Не ради того, чтобы чиновники сохранили свои должности, а для будущих поколений.
Мелиорация – теперь зона персональной ответственности губернаторов. За темпами и качеством будет следить Госконтроль. По результатам предыдущих проверок уже возбудили 13 уголовных дел.
Обсудили на совещании при Александре Лукашенко и работу Белорусской национальной биотехнологической корпорации. За выполнением планов теперь будет следить представитель государства.
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Заниматься освоением земель белорусский лидер призвал непрерывно, без каникул и погодных пауз.
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