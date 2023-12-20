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Психотипы людей для бизнеса: что скрывают ваши сотрудники и как максимально использовать их сильные стороны
20.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Иногда кажется, что было бы неплохо читать чужие мысли. Например, чтобы знать наверняка, можно ли доверять человеку. В бизнесе этот навык точно был бы востребован. К счастью, есть способы «чтения» людей, а не мыслей. Один из них — профайлинг. Это метод, который позволяет прогнозировать поведение людей на основе их базовых эмоций. Предприниматель, профессиональный профайлер Екатерина Курьянчик рассказала на очередной встрече
Что такое профайлинг и зачем он бизнесу
— Профайлинг — это метод, который позволяет понять характер, особенности личности, структуру мышления на основании базовой эмоции человека и типа нервной системы.
В профайлинге есть три основных направления для анализа: оценка невербального и вербального поведения человека, а также оценка особенностей контекста.
Основные инструменты профайлинга:
Отсюда вытекают два направления, где можно применять профайлинг в бизнесе — HR и менеджмент. То есть при найме сотрудников вы можете сразу увидеть, подойдет ли тот или иной человек для конкретной должности или коллектива. А далее, когда вы уже взяли сотрудника в компанию, профайлинг поможет лучше подобрать для него работу и условия, исходя из его особенностей.
Какие бывают психотипы и в чем их особенности
Всего выделяется 8 психотипов с разными базовыми эмоциями:
Главное не воспринимайте эту классификацию как четкое разграничение людей на касты. Как правило, есть основной психотип, к которому могут примешиваться другие. Например, я в основном гипертим. И вы сможете по описаниям психотипов узнать себя или своих родственников, сотурдников. Но не спешите сразу ставить клеймо на человеке.
Профайлинг вам просто позволяет посмотреть на человека и понять, к каким стратегиям поведения он склонен, как он поведет себя в стрессовых ситуациях, на что он способен. Так же вы может предположить, выстроить гипотезу о том, какие таланты и способности есть у этого человека, какие есть особенности. Причем мы часто называем их минусами, но любой минус можно поставить себе на службу. Любой минус будет работать на вас в правильном контексте, потому что такие люди обладают особой структурой мышления, видят мир иначе и могут помочь найти нестандартные решения.
И сразу предупреждаю: не обращайте внимание на названия психотипов. Скажем, истероидный тип не значит, что человек визжит и разбрасывает вещи. Было много великих людей истероидного типа. То же самое касается шизоидного типа. Совершенно нет оснований человека записывать в сумасшедшие. Как правило, люди этого психотипа гении: они придумывают такие идеи, которые никто не придумаетн икогда в жизни. Это экстраординарные люди.
Вот подробные описания всех психотипов:
Как все это использовать? К примеру, истероидный тип может быть хорошим лидером. Из-за того, что у него маленький запас энергии, ему надо часто отдыхать, поэтому он научился круто делегировать. Яркий, харизматичный, необычный, нестандартно мыслит, заряжает команду своей идеей. Самое главное, чтобы было кому делегировать. Если вы поставите его на позицию руководителя, который вынужден волочь все на себе, — труба. Он будет врать вам постоянно и во всем.
И в целом важно понимать, что все люди уникальны и могут быть полезны вам в правильном месте. Если грамотно расставлять людей и давать им подходящие должности и роли, они будут работать намного эффективней.
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Психотипы людей для бизнеса: что скрывают ваши сотрудники и как максимально использовать их сильные стороны
Иногда кажется, что было бы неплохо читать чужие мысли. Например, чтобы знать наверняка, можно ли доверять человеку. В бизнесе этот навык точно был бы востребован.
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