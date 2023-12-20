Психотипы людей для бизнеса: что скрывают ваши сотрудники и как максимально использовать их сильные стороны

Источник материала: ProBusiness

Иногда кажется, что было бы неплохо читать чужие мысли. Например, чтобы знать наверняка, можно ли доверять человеку. В бизнесе этот навык точно был бы востребован. К счастью, есть способы «чтения» людей, а не мыслей. Один из них — профайлинг. Это метод, который позволяет прогнозировать поведение людей на основе их базовых эмоций. Предприниматель, профессиональный профайлер Екатерина Курьянчик рассказала на очередной встрече Клуба Про бизнес , как такие навыки использовать собственникам и руководителям для повышения эффективности компании. Публикуем основные тезисы выступления.

В Клубе Про бизнес постоянно проходят тематические встречи, где спикеры рассказывают и объясняют актуальную и важную для предпринимателей информацию. Расписание встреч можно найти на сайте Клуба . Генеральный партнер Клуба в 2023 году — МТБанк .

Екатерина Курьянчик

Предприниматель, профессиональный профайлер

Что такое профайлинг и зачем он бизнесу

— Профайлинг — это метод, который позволяет понять характер, особенности личности, структуру мышления на основании базовой эмоции человека и типа нервной системы.

В профайлинге есть три основных направления для анализа: оценка невербального и вербального поведения человека, а также оценка особенностей контекста.

Основные инструменты профайлинга:

Метапрограмма — основные фильтры внимания, определяющие наши привычки мышления и поведения.

— основные фильтры внимания, определяющие наши привычки мышления и поведения. Эмоциональное профилирование — определение ведущих эмоциональных реакций человека и их влияние на него. Речь о базовой эмоции, которая у человека формируется с рождения. При этом, если у человека, скажем, по жизни базовая эмоция гнев, это не значит, что он все время орет на всех, психует. Нет, это говорит лишь о том, что человек рос в сложных жизненных обстоятельствах. У него был непростой контекст. Может быть, ограниченные условия — и за счет этого родительское поведение мотивировало человека все время находится в «боевой готовности». Гнев что дает? Он дает боевую готовность с точки зрения химии. Гнев помогает переживать стресс: быстро среагировать, принять точные, классные жизнеспособные решения.

— определение ведущих эмоциональных реакций человека и их влияние на него. Речь о базовой эмоции, которая у человека формируется с рождения. При этом, если у человека, скажем, по жизни базовая эмоция гнев, это не значит, что он все время орет на всех, психует. Нет, это говорит лишь о том, что человек рос в сложных жизненных обстоятельствах. У него был непростой контекст. Может быть, ограниченные условия — и за счет этого родительское поведение мотивировало человека все время находится в «боевой готовности». Гнев что дает? Он дает боевую готовность с точки зрения химии. Гнев помогает переживать стресс: быстро среагировать, принять точные, классные жизнеспособные решения. Пирамида ценностей и актуальных целей — поведение человека направлено на реализацию его актуальных ценностей и целей. Все люди всегда (ненавижу обобщения, но в этот раз оно идеально подходит) следуют только своей цели, поэтому важно понимать, какая у человека пирамида ценностей и какие цели за ним стоят.



Фото: teriola.com

Характер и его маски. Часто люди представляют себя не так, какие они есть на самом деле. Это нормально, это обычная история. Мы преследуем свои цели и хотим представить себя определенным обрзом. Поэтому важно понимать, какие маски использует человек в своей жизни.

Часто люди представляют себя не так, какие они есть на самом деле. Это нормально, это обычная история. Мы преследуем свои цели и хотим представить себя определенным обрзом. Поэтому важно понимать, какие маски использует человек в своей жизни. Лингвистический и пресуппозиционный анализ речи — это про то, как вы говорите, какой смысл вкладываете в то, что говорите. Кропотливая работа, которая позволяет описать образ мышления человека, а значит понять его таланты и уязвимые стороны, устойчивую предрасположенность к решению одного класса проблем и созданию другого. А также позволяет выявить его основные жизненные сценарии и установки.

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Отсюда вытекают два направления, где можно применять профайлинг в бизнесе — HR и менеджмент. То есть при найме сотрудников вы можете сразу увидеть, подойдет ли тот или иной человек для конкретной должности или коллектива. А далее, когда вы уже взяли сотрудника в компанию, профайлинг поможет лучше подобрать для него работу и условия, исходя из его особенностей.

Какие бывают психотипы и в чем их особенности

Всего выделяется 8 психотипов с разными базовыми эмоциями:

Истеройдный

Эпилиптоидный

Паранойяльный

Эмотивный

Шизоидный

Гипертимный

Тревожно-мнительный

Депрессивно-печальный.

Главное не воспринимайте эту классификацию как четкое разграничение людей на касты. Как правило, есть основной психотип, к которому могут примешиваться другие. Например, я в основном гипертим. И вы сможете по описаниям психотипов узнать себя или своих родственников, сотурдников. Но не спешите сразу ставить клеймо на человеке.

Профайлинг вам просто позволяет посмотреть на человека и понять, к каким стратегиям поведения он склонен, как он поведет себя в стрессовых ситуациях, на что он способен. Так же вы может предположить, выстроить гипотезу о том, какие таланты и способности есть у этого человека, какие есть особенности. Причем мы часто называем их минусами, но любой минус можно поставить себе на службу. Любой минус будет работать на вас в правильном контексте, потому что такие люди обладают особой структурой мышления, видят мир иначе и могут помочь найти нестандартные решения.

И сразу предупреждаю: не обращайте внимание на названия психотипов. Скажем, истероидный тип не значит, что человек визжит и разбрасывает вещи. Было много великих людей истероидного типа. То же самое касается шизоидного типа. Совершенно нет оснований человека записывать в сумасшедшие. Как правило, люди этого психотипа гении: они придумывают такие идеи, которые никто не придумаетн икогда в жизни. Это экстраординарные люди.

Вот подробные описания всех психотипов:















































Как все это использовать? К примеру, истероидный тип может быть хорошим лидером. Из-за того, что у него маленький запас энергии, ему надо часто отдыхать, поэтому он научился круто делегировать. Яркий, харизматичный, необычный, нестандартно мыслит, заряжает команду своей идеей. Самое главное, чтобы было кому делегировать. Если вы поставите его на позицию руководителя, который вынужден волочь все на себе, — труба. Он будет врать вам постоянно и во всем.

И в целом важно понимать, что все люди уникальны и могут быть полезны вам в правильном месте. Если грамотно расставлять людей и давать им подходящие должности и роли, они будут работать намного эффективней.