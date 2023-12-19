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Беларусь и Китай активизируют сотрудничество в издательской сфере
19.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Национальной библиотеке Беларуси появится Центр китайской литературы. Там будут представлены книги в оригинале и в переводе на белорусский язык, передает «МИР 24».
Похожий центр откроют и в Китае. Об этом договорились на встрече министр информации Беларуси и глава профильной делегации из КНР. На китайский уже переведена «Дикая охота короля Стаха» Владимира Короткевича. Интерес к культуре поднебесной есть и у белорусов. В следующем году на Международной книжной выставке-ярмарке Китай представит большую экспозицию.
В Минск китайская делегация привезла уникальное издание. Это первый том книги «Си Цзиньпин – государственное управление» на белорусском языке. Четырехтомник лидера КНР переведен на 40 языков мира и продается в 150 странах. 20 декабря состоится ее презентация в Минске.
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В Национальной библиотеке Беларуси появится Центр китайской литературы. Похожий центр откроют и в Китае.
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