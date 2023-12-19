Беларусь и Китай активизируют сотрудничество в издательской сфере

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Национальной библиотеке Беларуси появится Центр китайской литературы. Там будут представлены книги в оригинале и в переводе на белорусский язык, передает «МИР 24».

Похожий центр откроют и в Китае. Об этом договорились на встрече министр информации Беларуси и глава профильной делегации из КНР. На китайский уже переведена «Дикая охота короля Стаха» Владимира Короткевича. Интерес к культуре поднебесной есть и у белорусов. В следующем году на Международной книжной выставке-ярмарке Китай представит большую экспозицию.

«Примерно на территории в 200 квадратных метров будут проходить презентации книг, приедут авторы, китайские издательства, чтобы нащупать те сферы интересов для читателей Беларуси, особенно для молодежи, которые интересны им», – отметил министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.

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