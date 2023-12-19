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Беларусь и Китай активизируют сотрудничество в издательской сфере

19.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Китай активизируют сотрудничество в издательской сфере
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Национальной библиотеке Беларуси появится Центр китайской литературы. Там будут представлены книги в оригинале и в переводе на белорусский язык, передает «МИР 24».

Похожий центр откроют и в Китае. Об этом договорились на встрече министр информации Беларуси и глава профильной делегации из КНР. На китайский уже переведена «Дикая охота короля Стаха» Владимира Короткевича. Интерес к культуре поднебесной есть и у белорусов. В следующем году на Международной книжной выставке-ярмарке Китай представит большую экспозицию.

«Примерно на территории в 200 квадратных метров будут проходить презентации книг, приедут авторы, китайские издательства, чтобы нащупать те сферы интересов для читателей Беларуси, особенно для молодежи, которые интересны им», – отметил министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.

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«В Китае иностранные поэты и писатели очень популярны. Белорусскую литературу тоже очень любят, все зависит от возраста и степени образованности. У нас большая аудитория. В Китае в принципе огромный читательский рынок. Да, в современном мире меняется форма чтения, но я, как издатель, могу сказать, что именно с помощью книг и чтения мы можем добиться прогресса», – сказал директор и главный редактор Китайского издательства литературы на иностранных языках Ху Кайминь.

В Минск китайская делегация привезла уникальное издание. Это первый том книги «Си Цзиньпин – государственное управление» на белорусском языке. Четырехтомник лидера КНР переведен на 40 языков мира и продается в 150 странах. 20 декабря состоится ее презентация в Минске.



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Теги: Минск
 
 
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В Национальной библиотеке Беларуси появится Центр китайской литературы. Похожий центр откроют и в Китае.
 
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