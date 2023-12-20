День в нескольких чашках кофе. Спросили, как все успевать, у СЕО крупного интернет-гипермаркета

Источник материала: ProBusiness





СЕО крупного интернет-гипермаркета ULTRA.BY Вадим Левитан признается, что только недавно начал пользоваться календарем для организации рабочего графика. Хотя собственной компанией мужчина руководит с 2003 года. Сам герой считает, что достиг «дзена», когда работа — это не работа. Поэтому напрягаться и выстраивать строгий work-life balance попросту не нужно. В совместном проекте с кофейным брендом Carte Noire поговорили с Вадимом о том, как проходит день человека, влюбленного в свое дело.

Интернет-гипермаркет ULTRA.BY работает с 2003 года. Правда, тогда компания представляла собой небольшой магазин, в котором торговали картами памяти. Со временем акцент в бизнесе сменился на фототехнику, а затем расширился на всю бытовую технику и электронику. Сейчас это одна из крупнейших торговых онлайн-площадок в Беларуси.

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Благодаря разнообразию блендов каждый может найти собственный идеальный вкус — мягкий, насыщенный или горьковатый. Линейки отличаются разной степенью обжарки, чтобы удовлетворить самые взыскательные вкусы.

2022. Все ждали обвала, а он не случился

— За последние полтора года многое поменялось в сфере продажи техники и электроники. Многие крупные производители ушли с белорусского рынка или приостановили поставки новинок. Также сократился и круг потребителей. Если раньше мы осознанно делали акцент на B2B-сегменте и в частности IT-компании, то 2022 год показал, что нужно работать с более широким кругом клиентов и не забывать о B2C.





Весной-летом 2022 года мы столкнулись с ажиотажным спросом. Люди опасались дефицита в будущем, хотели вложить накопления во что-то «твердое». Поэтому в тот период на коне были те интернет-площадки, у которых было достаточно товара в наличии. А мы как раз всегда делали акцент на работу с «полным складом». В тот момент мы оказались в выигрышном положении, потому что могли предложить то, чего не было у других.

Многие наши конкуренты в тот период превратились в клиентов — они закупали товар у нас и перепродавали на своих площадках. И такие отношения со многими игроками на рынке у нас сохраняются до сих пор.

Благодаря большим складским запасам, у нас не было перебоев в работе и мы пережили самый турбулентный период. За несколько месяцев рынок постепенно адаптировался, нашлись способы привозить товары через посредников, других дилеров, параллельный импорт. В общем, все ждали обвала, а он не случился.





Сейчас проблем с поставками у нас нет. Более того, исчезли многие искусственные ограничения, которые могли действовать раньше. У нас стали доступны товары со спецификациями других регионов, которые раньше было сложнее приобрести. И больше не нужно ждать, пока крупный бренд представит новую модель в нашем регионе. По сути после старта продаж требуется несколько дней, максимум недель, чтобы товары стали доступны для покупки в Беларуси.

При этом, заметно изменилась структура наших клиентов. Как я уже сказал, раньше это в основном были IT-компании, которые закупали компьютеры, периферию, офисную технику для своих офисов. По моим ощущениям, количество таких компаний в Беларуси сильно сократилось — наших клиентов в данной сфере стало меньше примерно на 60%. Поэтому встал вопрос о том, что нужно работать сразу по двум направлениям: активнее искать новых B2B-клиентов из других сфер и индустрий, а также укреплять отношения с теми компаниями, которые остаются в Беларуси.





Также в этом году провели полную реорганизацию нашего сайта. И в связи с этим доля B2C-клиентов у нас снизилась, поскольку для обновленного сайта пока не проведена SEO-оптимизация. То есть нас дольше приходится искать. SEO требует времени — по нашим оценкам, минимум год. Поэтому сейчас все силы брошены именно на это. Упускать B2C направление в текущей ситуации никак нельзя.

В целом, 2023 год завершается для компании довольно удачно. За нами осталась весомая доля рынка, многие конкуренты превратились в клиентов и партнеров. Но главное — мы понимаем, куда двигаться дальше, видим цели.

Один день из жизни CEO. «Занимаюсь тем, что люблю, и не чувствую усталости»

— Каждый день я начинаю с занятий спортом. Много лет занимался боксом, но получил травму и понял, что нужно искать другие виды активности для себя. Теперь несколько раз в неделю у меня плавание, кардио-тренировки и растяжка. Заниматься предпочитаю утром, потому что спорт дает мне энергию для остального рабочего дня. Но в выходные тоже люблю активный отдых — например, сейчас это сноуборд и катание с детьми на ватрушках.





После занятий спортом я начинаю распределять рабочие задачи между членами команды, и это происходит еще до того, как я прихожу в офис. Мой стиль управления характеризуется уверенным делегированием. Я определяю приоритетные задачи, но после этого сотрудники имеют свободу выбора методов и инструментов для их выполнения.

Они сами распределяют нагрузку и принимают решения о том, как наилучшим образом выполнить поставленную задачу. Если честно, я даже не всегда слежу за многими моментами. Наш коллектив небольшой и дружелюбный, поэтому все функционирует четко само собой.





У меня есть принцип — каждый рабочий день я обязательно приезжаю в офис. По моему мнению, важно, чтобы руководитель был на рабочем месте и доступен для общения с сотрудниками, партнерами или важными клиентами.

В первой половине дня мы с коллегами проводим в активной работе, обсуждаем ключевые моменты. Обычно проводим небольшое собрание, на котором коротко формируем планы и решаем возможные проблемы.





Обычно до обеда все в офисе в активной фазе — звонки, контроль отправки заказов, планирование логистики и поставок, операционка… Но плюс как раз в том, что я уже давно как CEO операционку делегировал. Всегда считал, что одна из ключевых задач руководителя — быть креативным, генерировать новые идеи.

В обед у меня и нескольких друзей есть традиция — всем вместе встречаться в кафе. Почти каждый день мы собираемся и просто общаемся. Причем не о работе — о жизни. Это для меня важная часть дня. Я чувствую, что несмотря на то, что компания во всю работает, я могу позволить себе не стоять с кнутом над сотрудниками. Достаточно просто того, что я им доверяю, и уверен в их профессионализме и компетентности. Эта мысль освобождает.





После трёх мой день вступает в творческую фазу. Я могу генерировать идеи, выделить время для встречи и общения с ключевыми клиентами или поставщиками. Стараюсь хотя бы раз в месяц заезжать к каждому из них в офис и встречаться лично с представителями компании. Это важно, чтобы оставаться в контексте, понимать, какие у бренда планы, чего стоит ожидать белорусскому рынку.

В принципе это уже завершающая фаза дня. Если никаких форс-мажоров нет, то мой рабочий день заканчивается. Но иногда возникают и другие деловые активности. Например, могу сходить на встречу бизнес-клуба или на конференцию с интересным спикером, презентацию. Такие «выходы в свет» не происходят у меня на регулярной основе, все-таки я предпочитаю выделять вечернее время для друзей и семьи.





Еще я не сторонник жесткого планирования. У меня нет строгого графика со списком дел и задач на день. Обычно планирую два-три крупных дела, а все остальное — как будет получаться. Я творческий человек, все инновации и нововведения у нас в компании на моих плечах. Поэтому жестко распланировать день я попросту не могу. Только недавно привык вообще календарем пользоваться.

Могу сказать, что мне в некотором смысле повезло. Я ни дня не занимался нелюбимым делом. ULTRA.BY — моя первая и единственная работа. И я не чувствую, что я на работе. Мне не нужны перерывы, чтобы отвлекаться и переключаться. Все происходит органично и само собой.