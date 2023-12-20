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Технологичные новогодние елки представили предприятия Беларуси
20.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Предприятия Беларуси соревновались в мастерстве изготовления необычных елок. Заводы промышленные, поэтому ели получились технологичные, передает «МИР 24».
«Чтобы елка сама какие-то творила чудеса, все-таки же Новый год. Каждый споет, станцует, расскажет про свою елку все лучшее. Конечно же, занявшие первые три места получат награды, призы», – сказала первый заместитель председателя Мингорисполкома, заместитель председателя Белорусского союза женщин Надежда Лазаревич.
После окончания соревнований технологичные ели украсят детские дома. Их передадут ребятам вместе со сладостями.
Конкурс «ТехноЕлка-2023» провели объединенная организация Министерства промышленности, Белорусского союза женщин и профсоюз работников отраслей промышленности.
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После окончания соревнований необычные ели украсят детские дома. Их передадут ребятам вместе со сладостями.
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