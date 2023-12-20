Заготовку елей для новогодних праздников начали лесники в Беларуси

После заготовки – на елочные базары. В этом году спрос не меньше прошлогоднего. Но в лесхозах не торопятся, ждут праздничного ажиотажа.

«Сразу мы заготавливали заранее, чтобы обеспечить торговые точки. Сейчас каждый день заготавливаем для пополнения наших торговых точек. У нас восемь подразделений, каждое заготавливает до 50 елок в день», – сказал главный лесничий Воложинского лесхоза Николай Рудович.

Купить живую ель дешевле, чем срубить ее незаконно. За это штрафы до 1 110 белорусских или 32 тысяч российских рублей. Выявлять нарушения помогают фотоловушки в лесах и рейды. За год по стране находят около 40 нарушителей.

«У нас имеется достаточно и сил, и средств, которые мы используем для выявления данных нарушений. Я не скажу, что сейчас это принимает какой-то массовый характер. Часть людей ставят искусственную ель, организовано очень много торговых точек, но такие случаи все же есть», – отметил Дмитрий Пинчук.

Срубить праздничное дерево можно и самому, но только в специально отведенном месте и с разрешением. Его можно оформить в любом лесхозе страны. Всего в Беларуси работают больше тысячи елочных базаров.