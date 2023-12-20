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Заготовку елей для новогодних праздников начали лесники в Беларуси
20.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские лесничества начали заготавливать новогодние ели для продажи. На выбор – деревья на любой вкус и размер. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева увидела процесс их выращивания и оценила лесной товар.
Большие и маленькие, пушистые и праздничные. Но начинается все с шишек. Семена из них высушивают и высеивают, а после первых всходов начинают постоянный уход. До полноценного дерева ростку еще восемь лет. За это время оно вырастет до двух метров. Размер зависит от солнца, места и питания.
После заготовки – на елочные базары. В этом году спрос не меньше прошлогоднего. Но в лесхозах не торопятся, ждут праздничного ажиотажа.
«Сразу мы заготавливали заранее, чтобы обеспечить торговые точки. Сейчас каждый день заготавливаем для пополнения наших торговых точек. У нас восемь подразделений, каждое заготавливает до 50 елок в день», – сказал главный лесничий Воложинского лесхоза Николай Рудович.
Купить живую ель дешевле, чем срубить ее незаконно. За это штрафы до 1 110 белорусских или 32 тысяч российских рублей. Выявлять нарушения помогают фотоловушки в лесах и рейды. За год по стране находят около 40 нарушителей.
«У нас имеется достаточно и сил, и средств, которые мы используем для выявления данных нарушений. Я не скажу, что сейчас это принимает какой-то массовый характер. Часть людей ставят искусственную ель, организовано очень много торговых точек, но такие случаи все же есть», – отметил Дмитрий Пинчук.
Срубить праздничное дерево можно и самому, но только в специально отведенном месте и с разрешением. Его можно оформить в любом лесхозе страны. Всего в Беларуси работают больше тысячи елочных базаров.
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Срубить праздничное дерево можно и самому, но только в специально отведенном месте и с разрешением. Его можно оформить в любом лесхозе страны.
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