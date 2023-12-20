|
Сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси получили премию «Лидер потребительского рынка»
20.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вручили премию «Лидер потребительского рынка». Награды получили более 50 предприятий и компаний страны. В том числе национальное представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
За эффективное управление дипломом награждена директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская. А радио «МИР» получило гран-при в номинации «СМИ для потребителей». Лучшей радиостанцию признали в девятый раз. Судьи несколько месяцев выбирали победителя.
«В этом году лауреатами премии станут 52 предприятия. Это и крупные предприятия, и небольшие предприятия, но все они являются лидерами в нише», – отметил председатель оргкомитета республиканской премии «Лидер потребительского рынка 2023» Сергей Балыкин.
Премия ежегодная. Ей награждают самые успешные компании и предприятия страны. В разных сферах: от производства продуктов питания до тяжелой промышленности. В жюри бизнесмены, журналисты и ученые. Обладатели престижных статуэток могут обозначать свою продукцию логотипом «Лидер-2023» как знак высокого качества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году лауреатами премии «Лидер потребительского рынка» стали 52 предприятия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)