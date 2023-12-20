ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси получили премию «Лидер потребительского рынка»

20.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси получили премию «Лидер потребительского рынка»
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси вручили премию «Лидер потребительского рынка». Награды получили более 50 предприятий и компаний страны. В том числе национальное представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

За эффективное управление дипломом награждена директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская. А радио «МИР» получило гран-при в номинации «СМИ для потребителей». Лучшей радиостанцию признали в девятый раз. Судьи несколько месяцев выбирали победителя.

«Обладать этим титулом – почетно и важно. МТРК «Мир» держит руку на пульсе. Мы стараемся следить за последними событиями, делать интересный контент, быть интересными и слушателю, если говорить о радио, и зрителю», – сказала главный редактор студии радио представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ирина Мартьянова.

«В этом году лауреатами премии станут 52 предприятия. Это и крупные предприятия, и небольшие предприятия, но все они являются лидерами в нише», – отметил председатель оргкомитета республиканской премии «Лидер потребительского рынка 2023» Сергей Балыкин.

Премия ежегодная. Ей награждают самые успешные компании и предприятия страны. В разных сферах: от производства продуктов питания до тяжелой промышленности. В жюри бизнесмены, журналисты и ученые. Обладатели престижных статуэток могут обозначать свою продукцию логотипом «Лидер-2023» как знак высокого качества.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году лауреатами премии «Лидер потребительского рынка» стали 52 предприятия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Технологичные новогодние елки представили предприятия Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.12.2023
Mir24.TV Belarus
20.12.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика