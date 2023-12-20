Сотрудники МТРК «Мир» в Беларуси получили премию «Лидер потребительского рынка»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вручили премию «Лидер потребительского рынка». Награды получили более 50 предприятий и компаний страны. В том числе национальное представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

За эффективное управление дипломом награждена директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская. А радио «МИР» получило гран-при в номинации «СМИ для потребителей». Лучшей радиостанцию признали в девятый раз. Судьи несколько месяцев выбирали победителя.

«Обладать этим титулом – почетно и важно. МТРК «Мир» держит руку на пульсе. Мы стараемся следить за последними событиями, делать интересный контент, быть интересными и слушателю, если говорить о радио, и зрителю», – сказала главный редактор студии радио представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ирина Мартьянова.

«В этом году лауреатами премии станут 52 предприятия. Это и крупные предприятия, и небольшие предприятия, но все они являются лидерами в нише», – отметил председатель оргкомитета республиканской премии «Лидер потребительского рынка 2023» Сергей Балыкин.

Премия ежегодная. Ей награждают самые успешные компании и предприятия страны. В разных сферах: от производства продуктов питания до тяжелой промышленности. В жюри бизнесмены, журналисты и ученые. Обладатели престижных статуэток могут обозначать свою продукцию логотипом «Лидер-2023» как знак высокого качества.