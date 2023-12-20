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Теперь и в Могилеве: А1 расширяет сеть «Инклюзивных кофеен» в регионах Беларуси

20.12.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Теперь и в Могилеве: А1 расширяет сеть «Инклюзивных кофеен» в регионах Беларуси

Сеть «Инклюзивных кофеен» открывает при поддержке компании А1 четвертое заведение в Могилеве в торговом центре «Е-Сити» по адресу: ул. Гагарина, 79. В уникальной кофейне безбарьерная среда создана не только для гостей, но и для сотрудников таким образом, в Могилеве появится два новых рабочих места для людей с инвалидностью. Открытие заведения состоялось 19 декабря с участием представителей Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Могилевского областного исполнительного комитета и Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников.

«Компания А1 в соответствии со стратегией экологического, социального и корпоративного управления (ESG) поддерживает идеи инклюзии и создания общества равных возможностей. «Инклюзивная кофейня» в Могилеве – еще один шаг к достижению этих целей. В новом заведении сети, как и в других «Инклюзивных кофейнях», создана безбарьерная среда, чтобы все люди вне зависимости от физических возможностей могли реализовать свой потенциал. Уверены, что эта модель может стать примером и для других бизнесов, которым хотелось бы сделать шаг к созданию инклюзивной среды на рабочих местах», – отметили в А1.

Теперь и в Могилеве: А1 расширяет сеть «Инклюзивных кофеен» в регионах Беларуси

Расширяя сеть «Инклюзивных кофеен», А1 стремится создавать больше рабочих мест для людей с инвалидностью в Минске и регионах. Будущие бариста проходят обучение профессии и продолжают совершенствовать свои навыки. Три «Инклюзивные кофейни» уже успешно работают в Минске и Бресте. Теперь жители и гости Могилева тоже смогут насладиться кофе в заведении, где каждый посетитель и сотрудник – особенный.

Теперь и в Могилеве: А1 расширяет сеть «Инклюзивных кофеен» в регионах Беларуси

Таким образом компания последовательно придерживается принципов ESG – заботы об окружающей среде, социальной ответственности и эффективному управлению – и в соответствии со своей стратегией развивает инклюзивные проекты. Причем даже внутри компании большинство офисов А1 являются объектами с безбарьерной средой, а гибридный формат работы позволяет рассматривать заявки на работу в том числе от людей с инвалидностью.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сеть «Инклюзивных кофеен» открывает при поддержке компании А1 четвертое заведение в Могилеве в торговом центре «Е-Сити» по адресу: ул. Гагарина, 79. В уникальной...
 
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