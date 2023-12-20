Очень хочется денег. Что хорошо и что плохо в белорусских стартапах

Источник материала: ProBusiness



Фото предоставлены организаторами Belarus Invest Day.

16 декабря в Минске прошел уже второй в этом году Belarus Invest Day , который организовали совместно экосистема Malimon и стартап-лаборатория Zborka Labs. По итогам отбора из 100 заявок от стартапов и бизнесов на питчинг попали только 11 проектов. Еще 4 стартапа представили результаты работы в акселерационной программе MALIMON Civic-Tech Online Accelerator. У каждого фаундера было 5 минут, чтобы рассказать о себе и проекте. Далеко не все использовали это время с пользой… Главред «Про бизнес» послушал всех и поделился мыслями о плюсах и минусах белорусских стартапов сегодня.



Владислав Кулецкий

Главный редактор портала «Про бизнес»

— Пока я слушал питчинги проектов и комментарии инвесторов, успел отметить несколько особенностей белорусских стартапов.

Начну с того, что социальные проекты оказались сильно круче коммерческих. Возможно, из-за того, что в социалку идут с хорошей идеей, которая рождается из конкретных проблем и болей людей. А коммерческие задумки часто недоделаны, недодуманы. Как будто идеи для стартапов появляются только ради заработка денег. Ребята читатют популярные книги, видят успешные кейсы и забывают, что выживают только 10% стартапов.

Это сильное желание больших денег выразилось не только в слабости проектов, но и в запросах на инвестиции. Цифры там были, мягко говоря, нескромные. Трое просили $ 500 тысяч, один — $ 2,5 млн, еще были запросы на $ 100−120−250 тысяч. Остальные — по мелочи. Часть — совсем ничего не просили.





Пафосно прозвучит, но как-то почти все без души. В кулуарах инвесторы говорили о том, что им не хватает рассказа от фаундеров, почему они решили создавать свой проект. Непонятна мотивация людей. Тяжело выяснить, могут ли ребята взять на себя ответственность. Один из инвесторов так и сказал: «Да, проекты слабоваты. Только я смотрю на фаундеров, на команды, а не на продукт. Его всегда можно докрутить. Но нужны те, кто будет двигать проект и не отступит, когда столкнется с трудностями».

Еще одна идея, которая постоянно проскальзывала в комментариях инвесторов, — ребята путают стартапы с обычным бизнесом. Стартап — это всегда про инновации. И венчурные инвестиции привлекают именно в инновационные проекты. Вкладываться в обычный бизнес никто не хочет.

Хотя интересно и то, что инвесторы вели себя… не очень дружелюбно. Было видно, что они не готовы поверить просто в идею. У меня сложилось впечатление, что им нужны гарантированные инвестиции. То есть они больше обращали внимание на те проекты, которые уже чего-то добились. Видимо, продать идею сейчас вообще нереально. И фаундерам нужно на старте рассчитывать только на себя.





Отмечу и то, что было несколько проектов в схожих тематиках либо тех, которые повторяют уже работающие стартапы. Это либо недальновидность, либо сильная вера в свои силы и возможность разобраться с любыми конкурентами. Хотя именно тут у проектов есть большая проблема — далеко не все фаундеры смогли назвать своих конкурентов (прямых и косвенных), а значит не до конца понимают, куда ввязываются.

По словам организаторов, пока рано говорить, какие проекты нашли своего инвестора, партнера или клиента. Выводы будут подводиться в течение следующих месяцев, а результаты будут опубликованы на сайте Belarus Invest Day.

Какие проекты питчились во время Belarus Invest Day HomeID Резидент Парка высоких технологий и Великого камня. Команда занимается производством и разработкой системы СКУД (видеодомофон и контроллеры для дополнительных помещений, видеозвонки и управление многоэтажным жилым комплексом с помощью приложения для жителей и обслуживающих организаций). 7 застройщиков уже пользуется решением HomeID на своих объектах. Shuracore Команда занимается разработкой первого отечественного промышленного сервопривода для рынка СНГ. Стартап уже получил предзаказ, и ищет инвестиции на операционные расходы и рекламу. SVABOARD Стартап создает электросноуборд для любителей активного отдыха. Их инновационный сноудборд может ездить по горизонтальным поверхностям, снегу и песку. Создана уже вторая версия MVP, получен евразийский патент на изобретение. Delse Доставка посылок попутчиками. Стартап запустил сервис позволяющий людям найти другу друга по всему миру и отправлять посылки. Все данные о посылке хранятся на сервере, что позволяет систематизировать отношения и страховать посылки. Разработчики утверждают, что их посылки будут быстрее и дешевле традиционных почтовых. По пути Мобильное приложение для путешественников. В нем можно создать свой маршрут, выбрать готовый, а также решать другие задачи, такие как аренда авто, бронь отеля. Также имеется функция, позволяющая присоединиться к поездке с турагенством или другими людьми. На данный момент разработан прототип приложения, и собираются заявки на тестовые поездки. Padzei Сервис, который призван решить проблему недостаточной социализации и одиночества. Фаундер рассказал, что Padzei рекомендует пользователям персонализированные анонсы офлайн- и онлайн-мероприятий точно в срок и по теме. Создан MVP продукта. BarBand Еще одно решение в сфере досуга. Мобильное приложение, на основе искусственного интеллекта, предоставляет персонализированные рекомендации по проведению свободного времени. Команда уже разработала и выпустила MVP и теперь ищет инвестиции на маркетинг и дополнительную разработку сервиса.

Utlik Стартап создает виртуальных сотрудников на основе искусственного интеллекта для B2B с возможностью интеграции помощников в различные цифровые среды, такие как мессенджеры, CRM-системы, виджеты и приложения. Их решением уже пользуются белорусские и российские компании. Рекламный автопилот Web-cервис для бизнеса, который использует контекстную рекламу. Сервис позволяет оптимизировать контекст, выжимать из него максимум заявок, удешевлять цену лида и оцифровывать показатели контекста. Размова (участник MALIMON Civic-Tech Online Accelerator) Решение, которое помогает переводить речь в визуальные картинки. С помощью приложения педагоги, воспитатели, родители могут быстро создавать средства альтернативной коммуникации (визуальные карточки, таблицы) для общения с детьми, у которых имеются проблемы с речью. BY Guide (участник MALIMON Civic-Tech Online Accelerator) Мобильное приложение для городских жителей и активных людей, которое подскажет места для отдыха. По словам разработчиков, в их приложении собрана самая большая база эко-маршрутов страны и достопримечательностей. Сервис работает даже без доступа в интернет. ULegend (участник MALIMON Civic-Tech Online Accelerator) Телеграм-бот и мобильное приложение для путешественников. Пользователь может быстро составить собственный маршрут, найти аудиогид и другой полезный контент, а также заказать авторскую экскурсию. Fandy (участник MALIMON Civic-Tech Online Accelerator) Облачный сервис, который помогает благотворительным организациям со сбором средств, менеджментом дарителей, построением маркетинга и аналитикой. С помощью данного сервиса благотворительные организации могут создать большую фандрайзинговую платформу в пару кликов. Respawn.pro Мобильное приложение, которое позволяет человеку лучше узнать себя и выработать новые полезные привычки. Приложение уже установлено на 25 000 устройств. PRO Sales Маркетплейс услуг В2 В и В2С, в который интегрирована тендерная площадка и скидочная программа.

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