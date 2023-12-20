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Погода в СНГ: Таджикистан накрыла пыльная мгла, в Беларусь пришло мартовское тепло
20.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москвичи привыкают жить в оттепели. В столице России: плюс три, небольшой дождь и низкое атмосферное давление (735 миллиметров ртутного столба). О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
В столице Кыргызстана – плюс четыре, идет снег. Горные районы и перевалы зима заметает со вчерашнего дня. Высота снежного покрова местами достигает 30 сантиметров. Для расчистки трасс дорожники задействовали спецтехнику. На перевале Жон-Булак дорогу освободили от сугробов и обработали противоскользящими материалами. Сотрудники Минтранса и МЧС настоятельно рекомендуют автолюбителям иметь с собой цепи противоскольжения.
Душанбе накрыла пыльная мгла – ее принес циклон. На дорогах – плохая видимость. В воздухе – повышенное количество вредных частиц. Такая же ситуация и на юге страны – в Хатлонской области. Спасатели рекомендуют жителям при выходе на улицу надевать защитные маски, а медики советуют сократить физические нагрузки и пить больше воды.
Беларусь
В Беларуси установилась погода в лучших традициях марта. В республике: плюс девять, небольшие дожди, слабый туман и гололедица. Ближе к праздникам декабрь одумается – оттепель сменит легкий мороз. Новогоднее настроение в городах создают тысячи елей, которые привезли на продажу. В Бресте на елочных базарах предлагают срубленные деревья и в кадках. Их выращивают на специальных плантациях. Цены на главный символ зимних праздников остались на уровне прошлогодних.
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В Душанбе зафиксировали повышенное содержание вредных частиц в воздухе. В Беларуси: плюс девять, небольшие дожди, слабый туман и гололедица.
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