Погода в СНГ: Таджикистан накрыла пыльная мгла, в Беларусь пришло мартовское тепло

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москвичи привыкают жить в оттепели. В столице России: плюс три, небольшой дождь и низкое атмосферное давление (735 миллиметров ртутного столба). О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В столице Кыргызстана – плюс четыре, идет снег. Горные районы и перевалы зима заметает со вчерашнего дня. Высота снежного покрова местами достигает 30 сантиметров. Для расчистки трасс дорожники задействовали спецтехнику. На перевале Жон-Булак дорогу освободили от сугробов и обработали противоскользящими материалами. Сотрудники Минтранса и МЧС настоятельно рекомендуют автолюбителям иметь с собой цепи противоскольжения.

Какой будет погода в России к Новому году?