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К новогодней акции «Наши дети» в Беларуси присоединилась Наталья Кочанова
20.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит благотворительная акция «Наши дети». Традиционно в праздничные дни чиновники и общественные деятели делают сюрпризы детям, которые нуждаются в помощи и поддержке, передает «МИР 24».
К акции присоединилась спикер Совета Республики Наталья Кочанова. Сенатор привезла подарки в специальную школу-интернат для детей с нарушениями слуха. Для них – сладкие угощения, а в помощь педагогам – сертификат на приобретение обучающего оборудования.
Воспитанники подготовили для гостей новогодний спектакль, а также показали свои поделки и картины. Все это они учатся делать в школе-интернате.
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Традиционно в праздничные дни чиновники и общественные деятели делают сюрпризы детям, нуждающимся в помощи.
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