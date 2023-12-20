К новогодней акции «Наши дети» в Беларуси присоединилась Наталья Кочанова

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит благотворительная акция «Наши дети». Традиционно в праздничные дни чиновники и общественные деятели делают сюрпризы детям, которые нуждаются в помощи и поддержке, передает «МИР 24».

К акции присоединилась спикер Совета Республики Наталья Кочанова. Сенатор привезла подарки в специальную школу-интернат для детей с нарушениями слуха. Для них – сладкие угощения, а в помощь педагогам – сертификат на приобретение обучающего оборудования.

«Эта акция замечательная. По инициативе президента нашей страны проводится много лет. Мы ждем ее с нетерпением, потому что хотим увидеть горящие глаза наших ребят. Хотя мы на протяжении года встречаемся с ними, но все равно подспудно ждем и мы, что придет чудо, будет праздник», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Воспитанники подготовили для гостей новогодний спектакль, а также показали свои поделки и картины. Все это они учатся делать в школе-интернате.