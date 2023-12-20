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Беларусь продлила безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши
20.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь продлевает безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши. Президент Александр Лукашенко поддержал предложение Министерства иностранных дел, передает «МИР 24».
Безвизовый режим для соседних европейских стран действует в Беларуси с 2022-го года и пользуется спросом. За это время свободным въездом воспользовались почти 800 тысяч человек, больше всего из Литвы. По данным Министерства иностранных дел, в соцсетях гости тепло отзываются о Беларуси, и это, несмотря на то, что власти соседних государств пытались препятствовать подобным путешествиям.
Едут в Беларусь не только с целью туризма. У многих в стране родственники. Кроме того, в республику часто приезжают, чтобы закупиться продуктами, медикаментами и топливом.
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Предложение Министерства иностранных дел поддержал президент страны Александр Лукашенко.
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