Беларусь продлила безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь продлевает безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши. Президент Александр Лукашенко поддержал предложение Министерства иностранных дел, передает «МИР 24».

«С сентября этого года мы начали получать обращения диаспоральных объединений из соседних стран и даже отдельные письма с просьбой о том, чтобы такая замечательная возможность была продлена. Инициатива родилась не благодаря, наверное, а вопреки тем действиям на границе, которые происходят с другой стороны», – отметил начальник главного консульского управления МИД Беларуси Андрей Кожан.

Безвизовый режим для соседних европейских стран действует в Беларуси с 2022-го года и пользуется спросом. За это время свободным въездом воспользовались почти 800 тысяч человек, больше всего из Литвы. По данным Министерства иностранных дел, в соцсетях гости тепло отзываются о Беларуси, и это, несмотря на то, что власти соседних государств пытались препятствовать подобным путешествиям.

Едут в Беларусь не только с целью туризма. У многих в стране родственники. Кроме того, в республику часто приезжают, чтобы закупиться продуктами, медикаментами и топливом.