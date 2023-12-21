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Угрозу пандемий обсудили на Совете по биологической безопасности в Беларуси
21.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошло первое заседание Совета по биологической безопасности.
Новая специальная группа при Совете министров создана для мониторинга опасных инфекций. Ведь по словам премьера Романа Головченко, пандемии – одна из главных угроз современного мира.
Сейчас с биологической безопасностью в республике все в порядке, но в мире даже давно побежденные болезни, такие как корь, чума и холера, стали вспыхивать вновь.
Также в стране планируют создать межведомственную экспертную группу по вопросам биобезопасности. Она будет мониторить и анализировать возможные вспышки, а также выстраивать систему профилактики.
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Новая специальная группа при Совете министров создана в республике для мониторинга опасных инфекций.
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