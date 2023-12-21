Угрозу пандемий обсудили на Совете по биологической безопасности в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошло первое заседание Совета по биологической безопасности.

Новая специальная группа при Совете министров создана для мониторинга опасных инфекций. Ведь по словам премьера Романа Головченко, пандемии – одна из главных угроз современного мира.

«Болезнь придет в любом случае. Любая. Это стихийное бедствие. Тут не виноваты ни врачи, ни ветеринары. Мы к этому должны быть готовы. Как мы минимизируем ущерб или не допустим его, целиком зависит от нас», – заявил председатель Витебского облисполкома, доктор биологических наук Александр Субботин.

Сейчас с биологической безопасностью в республике все в порядке, но в мире даже давно побежденные болезни, такие как корь, чума и холера, стали вспыхивать вновь.

Также в стране планируют создать межведомственную экспертную группу по вопросам биобезопасности. Она будет мониторить и анализировать возможные вспышки, а также выстраивать систему профилактики.