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«Зарабатываем на драгметаллах из старой техники». Как работает белорусская компания по утилизации электроники
21.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Что происходит с той техникой, которую мы перестаем использовать? Устаревшие компьютеры, мобильные телефоны, холодильники, и множество других электронных и электрических устройств постепенно становятся просто мусором. Однако их утилизация — это не избавление от ненужных вещей, а важный шаг к более чистой и экологически безопасной планете. Компания «РесайклПро» помогает с такой утилизацией обычным людям и бизнесу. Директор Андрей Бобков рассказал, как работает организация, а заместитель директора по маркетингу Кирилл Терещук поделился с «Про бизнес», как современная CRM позволяет оптимизировать работу не только менеджеров, но и производства.
«Техника имеет право на вторую жизнь»
Андрей Бобков:
— Мы работаем более 7 лет. Основной вид деятельности — скупка радиодеталей, плат и катализаторов у физических лиц. Для юридических лиц мы предоставляем услуги по извлечению драгоценных металлов из оборудования.
Чтобы открыть такой бизнес, нужно получить лицензию. Работа наша прозрачная: начиная от скупки материалов до переработки и извлечения драгоценных металлов. Мы зарабатываем на продаже драгметаллов, а также на углубленной переработке отходов — из них мы делаем и продаем сырье, либо изготавливаем конечный продукт.
По статистике, в Беларуси в год собирают более 21 тысячи тонн электронных отходов, которые попадают не на свалку, а на переработку.
Основной объем техники, который образуется в Беларуси, — отходы электрооборудования. В основном, это бытовая техника, которую мы повседневно используем в своей жизни: телевизоры, холодильники, газовые и электроплиты.
Вся старая техника имеет право на вторую жизнь: из нее извлекаются драгоценные металлы (платина, палладий, родий, золото), а также пластики, черные и цветные металлы. Сдавая старую технику, вы не только заботитесь об окружающей среде, но и включаетесь в циркулярную экономику.
Когда физлица выбрасывают технику на свалку, они не только вредят экологии, но и ничего не зарабатывают, а когда сдают ее нам, получают деньги и заботятся об экологии. А вот юридические лица обязаны сдавать устаревшее оборудование на утилизацию. При этом они зарабатывают — после демонтажа и переработки им выплачивают деньги за содержащиеся в сданной технике драгоценные металлы.
Во время утилизации мы разделяем технику на разные виды отходов. Те, которые подлежат захоронению, складируются отдельно. Но они не едут на одну свалку. Например, пленку нужно обязательно сдавать на предприятия, которые ее перерабатывают. А для захоронения мониторов нужны более серьезные условия, ведь они содержат ртуть, которая может попасть в грунтовые воды.
Иногда мы сталкиваемся с достаточно редкими, винтажными вещами: нам приносят старые гитары, граммофоны, виниловые пластинки. Бывало, что сдавали совершенно уникальную технику, например, старые советские ламповые стереосистемы — они работают до сих пор, достаточно поменять лампу! Недавно нам принесли калькулятор, серия которых выпускалась с 1929 по 1978 годы.
Как помогает работать CRM
Кирилл Терещук:
— CRM мы пользовались давно, но делали это сначала в очень ограниченном формате и только в работе с юридическими лицами. Сейчас Битрикс24 — основное окно работы менеджера. Расскажу, для чего мы его применяем:
Однако наша работа далека от идеала, поэтому есть немало планов:
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«Зарабатываем на драгметаллах из старой техники». Как работает белорусская компания по утилизации электроники
Что происходит с той техникой, которую мы перестаем использовать? Устаревшие компьютеры, мобильные телефоны, холодильники, и множество других электронных и...
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