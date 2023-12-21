«Зарабатываем на драгметаллах из старой техники». Как работает белорусская компания по утилизации электроники

Источник материала: ProBusiness

Что происходит с той техникой, которую мы перестаем использовать? Устаревшие компьютеры, мобильные телефоны, холодильники, и множество других электронных и электрических устройств постепенно становятся просто мусором. Однако их утилизация — это не избавление от ненужных вещей, а важный шаг к более чистой и экологически безопасной планете. Компания «РесайклПро» помогает с такой утилизацией обычным людям и бизнесу. Директор Андрей Бобков рассказал, как работает организация, а заместитель директора по маркетингу Кирилл Терещук поделился с «Про бизнес», как современная CRM позволяет оптимизировать работу не только менеджеров, но и производства.

«Техника имеет право на вторую жизнь»

Андрей Бобков:

— Мы работаем более 7 лет. Основной вид деятельности — скупка радиодеталей, плат и катализаторов у физических лиц. Для юридических лиц мы предоставляем услуги по извлечению драгоценных металлов из оборудования.

Чтобы открыть такой бизнес, нужно получить лицензию. Работа наша прозрачная: начиная от скупки материалов до переработки и извлечения драгоценных металлов. Мы зарабатываем на продаже драгметаллов, а также на углубленной переработке отходов — из них мы делаем и продаем сырье, либо изготавливаем конечный продукт.

По статистике, в Беларуси в год собирают более 21 тысячи тонн электронных отходов, которые попадают не на свалку, а на переработку.



Андрей Бобков, директор ООО «РесайклПро».

Основной объем техники, который образуется в Беларуси, — отходы электрооборудования. В основном, это бытовая техника, которую мы повседневно используем в своей жизни: телевизоры, холодильники, газовые и электроплиты.

Вся старая техника имеет право на вторую жизнь: из нее извлекаются драгоценные металлы (платина, палладий, родий, золото), а также пластики, черные и цветные металлы. Сдавая старую технику, вы не только заботитесь об окружающей среде, но и включаетесь в циркулярную экономику.

Когда физлица выбрасывают технику на свалку, они не только вредят экологии, но и ничего не зарабатывают, а когда сдают ее нам, получают деньги и заботятся об экологии. А вот юридические лица обязаны сдавать устаревшее оборудование на утилизацию. При этом они зарабатывают — после демонтажа и переработки им выплачивают деньги за содержащиеся в сданной технике драгоценные металлы.

Во время утилизации мы разделяем технику на разные виды отходов. Те, которые подлежат захоронению, складируются отдельно. Но они не едут на одну свалку. Например, пленку нужно обязательно сдавать на предприятия, которые ее перерабатывают. А для захоронения мониторов нужны более серьезные условия, ведь они содержат ртуть, которая может попасть в грунтовые воды.

Иногда мы сталкиваемся с достаточно редкими, винтажными вещами: нам приносят старые гитары, граммофоны, виниловые пластинки. Бывало, что сдавали совершенно уникальную технику, например, старые советские ламповые стереосистемы — они работают до сих пор, достаточно поменять лампу! Недавно нам принесли калькулятор, серия которых выпускалась с 1929 по 1978 годы.

Как помогает работать CRM

Кирилл Терещук:

— CRM мы пользовались давно, но делали это сначала в очень ограниченном формате и только в работе с юридическими лицами. Сейчас Битрикс24 — основное окно работы менеджера. Расскажу, для чего мы его применяем:

Работа с клиентами. Для того, чтобы упростить работу менеджеров и кол-центра, стараемся оптимизировать их рабочее время и плотно используем для этого бизнес-процессы. Все входящие заявки у нас фиксируются в CRM, разбиваются на 3 ключевых направления сделок (сбор радиодеталей и плат у физических лиц; вывоз бытовой техники у физических лиц; прием техники на переработку от юридических лиц). Там же ставим задачи, ведем статистику клиентов.

Для того, чтобы упростить работу менеджеров и кол-центра, стараемся оптимизировать их рабочее время и плотно используем для этого бизнес-процессы. Все входящие заявки у нас фиксируются в CRM, разбиваются на 3 ключевых направления сделок (сбор радиодеталей и плат у физических лиц; вывоз бытовой техники у физических лиц; прием техники на переработку от юридических лиц). Там же ставим задачи, ведем статистику клиентов. Общение с клиентами и между собой. У нас только одна «небитриксовая» форма — «Написать директору», а все остальные вопросы — общение между собой сотрудников, переписки с клиентами — происходят в формах и чатах CRM-системы. Также у нас есть интеграция с каналами в соцсетях, мессенджерах (Телеграм, Viber).



Кирилл Терещук, заместитель директора по маркетингу ООО «РесайклПро».

Помощь мобильным сотрудникам. Разъездные сотрудники, которые работают по всей Беларуси, используют мобильную версию Битрикс24 для текущей работы, вносят в нее данные и оформляют необходимые документы.

Разъездные сотрудники, которые работают по всей Беларуси, используют мобильную версию Битрикс24 для текущей работы, вносят в нее данные и оформляют необходимые документы. IP-телефония. Еще до того, как появилась услуга телефонии от белорусских мобильных операторов, мы уже сами написали ее с подрядчиком. А сейчас реализовали отслеживание звонков с мобильных, используя приложение CRM. Часто наши сотрудники бывают в небольших деревнях, где закупают у населения вышедшую из потребления бытовую технику, а также платы, радиодетали и катализаторы. Мобильная связь там не слишком хорошая, а нам важно хорошее качество звонка. Поэтому мобильное приложение Битрикс24 посылает внутри запрос на телефонию и организовывается трехсторонняя устойчивая связь. Таким образом, СRM-платформа заменяет нам сложные решения IP-телефонии.

Еще до того, как появилась услуга телефонии от белорусских мобильных операторов, мы уже сами написали ее с подрядчиком. А сейчас реализовали отслеживание звонков с мобильных, используя приложение CRM. Часто наши сотрудники бывают в небольших деревнях, где закупают у населения вышедшую из потребления бытовую технику, а также платы, радиодетали и катализаторы. Мобильная связь там не слишком хорошая, а нам важно хорошее качество звонка. Поэтому мобильное приложение Битрикс24 посылает внутри запрос на телефонию и организовывается трехсторонняя устойчивая связь. Аналитика . Мы плотно используем раздел сквозной аналитики. Для этого дописали некоторые скрипты, которые позволяют отслеживать поисковой трафик, разделять его по источникам на Google и Яндекс. Также мы видим трафик из оффлайн рекламы. Допустим, человек пришел к нам по рекламе в газете в Бресте — это тоже отображается в CRM. Именно поэтому мы знаем окупаемость всей рекламы, в том числе в регионах. Также мы анализируем конверсию по воронке сделок: сколько лидов переходит в сделку, какая у кого динамика из недели в неделю, полученные суммы, а также LTV. Этот отчет у нас достаточно объемный, с различными показателями.

. Мы плотно используем раздел сквозной аналитики. Для этого дописали некоторые скрипты, которые позволяют отслеживать поисковой трафик, разделять его по источникам на Google и Яндекс. Также мы видим трафик из оффлайн рекламы. Допустим, человек пришел к нам по рекламе в газете в Бресте — это тоже отображается в CRM. Именно поэтому мы знаем окупаемость всей рекламы, в том числе в регионах. Также мы анализируем конверсию по воронке сделок: сколько лидов переходит в сделку, какая у кого динамика из недели в неделю, полученные суммы, а также LTV. Этот отчет у нас достаточно объемный, с различными показателями. Быстрое выставление счетов . В Битрикс24 есть все реквизиты клиентов, поэтому продавцы могут в несколько кликов сделать счета для юридических лиц.

. В Битрикс24 есть все реквизиты клиентов, поэтому продавцы могут в несколько кликов сделать счета для юридических лиц. Работа с производством. Одно из основных применений CRM, служит для интеграции работы менеджеров и производства. Для нас ключевое — возможность видеть сроки сдачи проекта. Когда юрлица работают с нами по переработке техники, то сначала формируется сделка, потом — smart-процесс. Все документы прикрепляются в карточку сделки, и когда заканчиваются производственные процессы, у менеджера уже готовы документы, которые надо предоставить клиенту. Это сильно экономит время специалистов.

Одно из основных применений CRM, служит для интеграции работы менеджеров и производства. Для нас ключевое — возможность видеть сроки сдачи проекта. Когда юрлица работают с нами по переработке техники, то сначала формируется сделка, потом — smart-процесс. Все документы прикрепляются в карточку сделки, и когда заканчиваются производственные процессы, у менеджера уже готовы документы, которые надо предоставить клиенту. Это сильно экономит время специалистов. Кадры, структура компании с выделением отделов, назначение руководителей. Кажется, тут все очевидно? Но именно формализация таких «мелочей» отличает успешно работающий механизм.



Фото: priem-priem.com

Однако наша работа далека от идеала, поэтому есть немало планов: