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«Зеленую» энергетику развивают в Беларуси: ставка на экодома и электромобили
21.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь взяла курс на «зеленую» экономику: в республике строят больше экологичных домов, жители переходят на электромобили, на картах появляются новые зарядные станции. Все это стало доступнее с вводом в эксплуатацию новой АЭС. Энергетики подвели итоги работы, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
«Тем, кто может проехать 250-300 километров и больше на одной зарядке, не нужно подзаряжаться. На середине пути до каждого из областных центров (Гомель, Могилев, Брест, Гродно) есть зарядки», – заявил водитель электромашины Павел Мурашко.
Ставка в стране делается и на строительство экомногоэтажек. Отопление и подогрев воды в них – от электричества. Тарифы для жильцов льготные. Скоро такого жилья станет больше.
Потребности в электричестве в большей степени обеспечивает Белорусская АЭС. В этом году на ней заработал второй энергоблок. Вместе два реактора уже дали почти 22 миллиарда киловатт-часов энергии. Так Беларуси удается экономить на закупках природного газа.
Увеличили в Беларуси производство торфобрикетов – еще одного источника энергии. Их поставляют на экспорт. Раньше белорусский торф грел жителей северной Европы, теперь – Китая и Вьетнама. Страна занимает первое место в мире по добыче этого полезного ископаемого.
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Все это стало доступнее с вводом в эксплуатацию новой АЭС. В этом году на ней заработал второй энергоблок.
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