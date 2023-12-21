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«Зеленую» энергетику развивают в Беларуси: ставка на экодома и электромобили

21.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Зеленую» энергетику развивают в Беларуси: ставка на экодома и электромобили
 Фото: МТРК «Мир»

Беларусь взяла курс на «зеленую» экономику: в республике строят больше экологичных домов, жители переходят на электромобили, на картах появляются новые зарядные станции. Все это стало доступнее с вводом в эксплуатацию новой АЭС. Энергетики подвели итоги работы, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Белорус Павел Мурашко пересел на электрокар с бензиновой машины и нашел много преимуществ: бесплатная парковка, зарядка дешевле заправки в несколько раз. Найти станцию в городах труда не составляет. Путешествовать тоже удобно.

«Тем, кто может проехать 250-300 километров и больше на одной зарядке, не нужно подзаряжаться. На середине пути до каждого из областных центров (Гомель, Могилев, Брест, Гродно) есть зарядки», – заявил водитель электромашины Павел Мурашко.

Ставка в стране делается и на строительство экомногоэтажек. Отопление и подогрев воды в них – от электричества. Тарифы для жильцов льготные. Скоро такого жилья станет больше.

Потребности в электричестве в большей степени обеспечивает Белорусская АЭС. В этом году на ней заработал второй энергоблок. Вместе два реактора уже дали почти 22 миллиарда киловатт-часов энергии. Так Беларуси удается экономить на закупках природного газа.

«Замещено уже 5,8 миллиарда кубометров природного газа. Сокращая выбросы парниковых газов, мы вносим свой вклад в общее дело по смещению последствий изменения климата. Станция функционирует полным составом – два энергоблока находятся в работе на номинальной мощности», – заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Увеличили в Беларуси производство торфобрикетов – еще одного источника энергии. Их поставляют на экспорт. Раньше белорусский торф грел жителей северной Европы, теперь – Китая и Вьетнама. Страна занимает первое место в мире по добыче этого полезного ископаемого.



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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Все это стало доступнее с вводом в эксплуатацию новой АЭС. В этом году на ней заработал второй энергоблок.
 
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