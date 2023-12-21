Информационному агентству БЕЛТА исполнилось 105 лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главное информационное агентство Беларуси БЕЛТА во Дворце республики в Минске отметило юбилей, передает «МИР 24».

Среди гостей: журналисты, писатели, депутаты. Более чем вековую историю БЕЛТА им рассказали в фотографиях. Все началось в 1918-м, когда в Минске открыли Белорусское отделение Российского телеграфного агентства. Его первыми работниками были энтузиасты-самоучки. Сейчас же БЕЛТА – крупнейшее информагентство республики. Оно вещает на 7 языках, а охват сайта превышает 200 тысяч посещений в сутки.

«Мы пишем историю нашей страны. Мы пишем ее в фотографиях, мы пишем ее вот сейчас очень активно в видео. Мы пишем ее в статьях, в заметках, в лонгридах и так же, как и вы, мы очень переживаем за то, что происходит в нашей стране», – сообщила генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович.

«Я считаю, что оно занимает лидирующие позиции, обеспечивая объективную, достоверную передачу информации, событий о развитии страны, о событиях, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. БЕЛТе доверяют миллионы», – поделился министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

К юбилею выпустили и книгу, а на городских экранах показывают видеоролики о старейшем и крупнейшем информагентстве страны.