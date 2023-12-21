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Торговый эквайринг Белагропромбанка
21.12.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Торговый эквайринг
Белагропромбанк в рамках торгового эквайринга сотрудничает с основными поставщиками стандартного терминального оборудования в стране, устанавливает POS-терминалы таких компаний, как ОАО «Банковский процессинговый центр» и ООО «ТУССОН». Торговый эквайринг от Белагропромбанка позволяет принимать к оплате все виды карточек и современных платежных устройств: смартфоны, часы, кольца, фитнес-браслеты. Данный тип оборудования поддерживает основные платежные системы: Белкарт, Visa, Mastercard, UnionPay.
Сервис для приема платежей удобный и выгодный. Это:
Уже несколько лет Белагропромбанк предоставляет организациям торговли и сервиса возможность выдачи наличных с карточки путем установки терминального оборудования с выдачей наличных — так называемых «
ОАО «Белагропромбанк». 100 693 551.
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Торговый эквайринг Белагропромбанка пользуется широким спросом в Беларуси: более девяти тысяч клиентов банка успешно работают с данным сервисом. Эквайринг...
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