Источник материала: ProBusiness





Торговый эквайринг Белагропромбанка пользуется широким спросом в Беларуси: более девяти тысяч клиентов банка успешно работают с данным сервисом. Эквайринг позволяет организациям торговли и сервиса предоставить своим клиентам возможность оплачивать товары (работы и услуги) безналичным путем на терминальном оборудовании с использованием карточек, при бесконтактной оплате — с использованием различных платежных форм-факторов.

Белагропромбанк в рамках торгового эквайринга сотрудничает с основными поставщиками стандартного терминального оборудования в стране, устанавливает POS-терминалы таких компаний, как ОАО «Банковский процессинговый центр» и ООО «ТУССОН». Торговый эквайринг от Белагропромбанка позволяет принимать к оплате все виды карточек и современных платежных устройств: смартфоны, часы, кольца, фитнес-браслеты. Данный тип оборудования поддерживает основные платежные системы: Белкарт, Visa, Mastercard, UnionPay.

Сервис для приема платежей удобный и выгодный. Это:

отсутствие дополнительных платежей и абонентской платы;

бесплатная ежедневная отчетность;

тариф по договору эквайринга — от 0,79%.

Уже несколько лет Белагропромбанк предоставляет организациям торговли и сервиса возможность выдачи наличных с карточки путем установки терминального оборудования с выдачей наличных — так называемых « касс-банкоматов ». Более 2400 организаций оценили и активно пользуются эквайрингом с выдачей наличных от Белагропромбанка. Стабильно растет количество предпринимателей, понимающих, что дополнительная услуга выдачи наличных с карточки через кассу служит фактором повышения лояльности покупателей и увеличения товарооборота. Данный сервис активно используется круглый год, что в итоге положительно влияет на развитие торговых объектов в целом.

ОАО «Белагропромбанк». 100 693 551.