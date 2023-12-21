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Торговый эквайринг Белагропромбанка

21.12.2023 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Торговый эквайринг Белагропромбанка

Торговый эквайринг Белагропромбанка пользуется широким спросом в Беларуси: более девяти тысяч клиентов банка успешно работают с данным сервисом. Эквайринг позволяет организациям торговли и сервиса предоставить своим клиентам возможность оплачивать товары (работы и услуги) безналичным путем на терминальном оборудовании с использованием карточек, при бесконтактной оплате — с использованием различных платежных форм-факторов.

Белагропромбанк в рамках торгового эквайринга сотрудничает с основными поставщиками стандартного терминального оборудования в стране, устанавливает POS-терминалы таких компаний, как ОАО «Банковский процессинговый центр» и ООО «ТУССОН». Торговый эквайринг от Белагропромбанка позволяет принимать к оплате все виды карточек и современных платежных устройств: смартфоны, часы, кольца, фитнес-браслеты. Данный тип оборудования поддерживает основные платежные системы: Белкарт, Visa, Mastercard, UnionPay.

Сервис для приема платежей удобный и выгодный. Это:

  • отсутствие дополнительных платежей и абонентской платы;
  • бесплатная ежедневная отчетность;
  • тариф по договору эквайринга — от 0,79%.

Уже несколько лет Белагропромбанк предоставляет организациям торговли и сервиса возможность выдачи наличных с карточки путем установки терминального оборудования с выдачей наличных — так называемых «касс-банкоматов». Более 2400 организаций оценили и активно пользуются эквайрингом с выдачей наличных от Белагропромбанка. Стабильно растет количество предпринимателей, понимающих, что дополнительная услуга выдачи наличных с карточки через кассу служит фактором повышения лояльности покупателей и увеличения товарооборота. Данный сервис активно используется круглый год, что в итоге положительно влияет на развитие торговых объектов в целом.

ОАО «Белагропромбанк». 100 693 551.

 
 
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Торговый эквайринг Белагропромбанка пользуется широким спросом в Беларуси: более девяти тысяч клиентов банка успешно работают с данным сервисом. Эквайринг...
 
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