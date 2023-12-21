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Банк БелВЭБ существенно увеличил процентные ставки по вкладам в белорусских рублях!
21.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Успейте заработать в декабре!
Банк БелВЭБ существенно увеличил процентные ставки по
— 10 % годовых на 35 дней
— 11,5 % годовых на 3 месяца
— 13,5 % годовых на 13 месяцев
Снимайте сливки!
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Успейте заработать в декабре! Банк БелВЭБ существенно увеличил процентные ставки по вкладам в белорусских рублях: — 10 % годовых на 35 дней —...
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