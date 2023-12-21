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Банк БелВЭБ существенно увеличил процентные ставки по вкладам в белорусских рублях!

21.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Банк БелВЭБ существенно увеличил процентные ставки по вкладам в белорусских рублях!

Успейте заработать в декабре! 

Банк БелВЭБ существенно увеличил процентные ставки по вкладам в белорусских рублях:

— 10 % годовых на 35 дней

— 11,5 % годовых на 3 месяца

— 13,5 % годовых на 13 месяцев

Снимайте сливки!

Позвоните в Контакт-центр Банка БелВЭБ (+375 17) 215-61-15 или 205 (с мобильного) или зайдите в раздел «Вклады» на сайте банка и узнайте больше о возможностях сбережения и приумножения ваших средств.

 
 
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Успейте заработать в декабре!  Банк БелВЭБ существенно увеличил процентные ставки по вкладам в белорусских рублях: — 10 % годовых на 35 дней —...
 
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