Источник материала: ProBusiness





Успейте заработать в декабре!

Банк БелВЭБ существенно увеличил процентные ставки по вкладам в белорусских рублях:

— 10 % годовых на 35 дней

— 11,5 % годовых на 3 месяца

— 13,5 % годовых на 13 месяцев

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