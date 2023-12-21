Писатель Михаил Поздняков: К описанию глаз могу подобрать полторы тысячи эпитетов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какие темы основные в белорусской литературе? Какие поэты оказали на автора наибольшее влияние в детском возрасте? С какого количества языков сделаны переводы и с какими языками работать сложнее? Как происходит взаимопроникновение лексики русского и белорусского языков? Сколько слов вошло в русско-белорусский словарь омонимов и каким количеством белорусских эпитетов можно описать глаза? Об этом в программе «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР 24» рассказал заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, поэт, прозаик, переводчик Михаил Поздняков.

Вы возглавляете Минское отделение Союза писателей. В этом году вы стали международным академиком русской словесности, очень плотно общаетесь с вашими коллегами – русскими писателями, поэтами, говорите с ними на одном языке. Пишете тоже об одном?

- Они меня часто просят разбавить их речь «своей родной белорусской мовой». Я иногда им говорю: «Друзья, нам повезло больше». Они говорят: «Как?» Я начинаю говорить чисто по-белорусски, и они не все понимают, и тут я говорю: «Вот видите, а мы вас понимаем!» Это великое богатство. Где я ни выступаю, мы встречаемся с представителями литератур разных народов – и среднеазиатских, и народов России. Так много общего у нас! Настоящие писатели всегда педагоги, они всегда певцы правды, справедливости, служения великим целям. Нельзя идти вслед за читателем, надо читателя вести вперед, надо создавать ту книгу, которая бы возвышала человека, а не открывала что-то низменное в обществе, в человеке.

Кроме языка, в темах мы где-то расходимся? Есть ли у нас какие-то свои локальные ниши, в которых мы себя стараемся проявлять?

- Литература немножко разная. Основная тема в белорусской литературе – тема великого подвига советского народа: тема Великой Отечественной войны, тема мужества, тема геноцида. Вы знаете, как уничтожали наши народы в годы Великой Отечественной войны? Я родился в деревне после войны, а в годы войны мою деревню сожгли фашисты. В соседней деревне Студенке в Быховском районе Могилевской области фашистские нелюди и предатели сожгли 442 безвинных человека живьем, потому что там проходили партизаны. Из них 195 детей. В том числе две семьи наших родственников. Вот это боль, скорбь, и об этом надо говорить так, чтобы это не повторялось, чтобы и наше молодое поколение знало, что такое фашизм.

Вы же поэт, прозаик, переводчик?

- Литературовед, критик, языковед.

Как вы сами себя позиционируете?

- Общим словом «писатель», хотя, конечно, я больше поэт. У меня больше поэтических книг. Если я пишу прозу, то это сказки и рассказы для детей, и рассказы, повести, эссе для взрослых. Я перевожу классику, в том числе поэзию, – и Пушкина, и Есенина, и Рубцова, и более современных писателей народов России. Критики меня называют одним из лучших переводчиков. Я более-менее владею немецким языком и перевожу сказки братьев Гримм, Андерсона. Перевожу классику, Самуила Маршака, Пермяка, – все, что надо для того, чтобы представить белорусскому читателю лучшие произведения классики мировой, русской и народов России.

С какого количества языков вы уже делали переводы?

- Языков с 20. Переведено на белорусский язык примерно 25 томов классики. Это и «Дон Кихот» Сервантеса, и романы Вальтера Скотта, а недавно я издал в четырех томах роман-эпопею казахского классика Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Надо переводить именно с оригинала? Есть же, например, братья Гримм на русском.

- Я переводил «Дон Кихота» Сервантеса, хотя испанского языка не знаю. Я переводил через русский, но у меня был консультант, который прекрасно знает испанский язык. Многие географические, кулинарные названия имеют разное написание и надо знать, где стоит ударение в испанском, чтобы правильно перевести.

Поэзию перевожу с подстрочником, он дает рифму. Например, «река, течет вода, поет птичка, цветут цветы», а ты должен сделать из этого стихотворение. Это как переводить китайскую или казахскую или других далеких народов поэзию. Хорошо, когда есть подстрочник и перевод на русском, – это хорошее подспорье.

Михаил Павлович, как переводчику сделать текст интересным, захватывающим, понятным читателю и при этом сохранить национальную колористику?