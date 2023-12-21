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Как онлайн-эквайринг помогает бизнесу наращивать выручку и товарооборот? Рассказываем, что важно знать
21.12.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сфера e-commerce В Беларуси стремительно растет в последние годы. По прогнозам экспертов из МАРТ, в 2023 году выручка компаний от онлайн-торговли вырастет еще на 30%, по отношению к показателям 2022 года. Это значит, что сегодня любой бизнес в сфере предложения товаров и услуг так или иначе ищет возможности оптимизировать процессы, упростить и сделать более комфортным процесс покупки для покупателей и клиентов. И возможность приема платежей онлайн — как раз способствует увеличению продаж и росту выручки в e-commerce.
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Почему сегодня никак без онлайн-эквайринга?
Потому что люди все активнее отказываются от наличных, обзаводятся банковскими картами (часто даже несколькими) и совершают покупки онлайн. И все эти люди — клиенты. Чем проще и удобнее для них будет процесс заказа и оплаты, тем выше будут финансовые результаты бизнеса.
Для понимания: по
В 2022 году в нашей стране потребители потратили на онлайн-покупки $ 1,7 млрд или 3,8 млрд рублей. Это почти 6% от розничного товарооборота страны. За 6 лет объем интернет-торговли в Беларуси утроился.
По
Количество зарегистрированных интернет-магазинов на начало 2023 года по данным МАРТ
Белорусы чаще всего покупают онлайн одежду и обувь, товары для дома, бытовую химию и средства личной гигиены.
Что такое PayPro?
PayPro — это сервис, который позволяет принимать онлайн-платежи напрямую на сайте компании или в приложении.
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PayPro подходит компаниям, которые рассчитывают на онлайн-продажи. С интернет-эквайрингом покупатель может оплатить свой заказ онлайн, введя реквизиты карты на сайте, не покидая его. Также покупателю можно направить ссылку для оплаты в любом из мессенджеров.
Подключая PayPro, вы получаете:
Процесс подключения занимает от 3 до 10 рабочих в зависимости от требований клиента и сложности настройки сайта.
Срок зачисления денежных средств на расчетный счет в течение 1−3 банковских дней.
Размер комиссии зависит от выбранного компанией банка-эквайера (от 1,3%). Также PayPro рассматривает возможность установления индивидуальных тарифов для клиентов.
Что нужно, чтобы подключить PayPro?
Достаточно просто оставить заявку
Зачем бизнесу PayPro?
Очевидно, что любая компания хочет продавать свои товары и услуги быстро, эффективно и с наименьшими издержками. Предоставить пользователю возможность платить онлайн — значит, запустить бизнес на полную. Клиент может совершать покупки в любое удобное время — а компания, соответственно, получать деньги.
— Сервис PayPro наиболее интересен интернет-магазинам, сервисам по продаже билетов, поставщикам цифрового контента (онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы), онлайн-школы и т.д. Словом, PayPro необходим каждому бизнесу, который работает онлайн и готов принимать платежи от клиентов в сети Интернет.
PayPro интегрируется со многими CRM и e-commerce платформами. Это обеспечивает более плавный и эффективный процесс обработки платежей для компании. Также упрощает учет и отслеживание платежей, предоставляет компании доступ к дополнительной аналитике и отчетности.
Для бизнеса это дает возможность автоматизировать процесс оплаты и интегрировать его в свои текущие системы управления клиентскими данными. Это помогает улучшить обслуживание клиентов, оптимизировать процессы продаж и увеличить эффективность работы компании в целом. Компания сможет быстро реагировать на изменения в потребностях клиентов и рынке — а значит, будет более конкурентоспособной.
Опять же, использование PayPro никак не ограничивает компанию в использовании других инструментов для оплаты. Например, наша компания предлагает большой спектр возможностей приема платежей для клиентов:
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Все зависит от предпочтений клиента. Например, если предприниматель — владелец интернет-магазина и у него есть служба доставки, он может предложить своим клиентам несколько способов оплаты товар: как через интернет-эквайринг PayPro, так и с помощью терминала.
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Как онлайн-эквайринг помогает бизнесу наращивать выручку и товарооборот? Рассказываем, что важно знать
Сфера e-commerce В Беларуси стремительно растет в последние годы. По прогнозам экспертов из МАРТ, в 2023 году выручка компаний от онлайн-торговли вырастет еще на 30%, по...
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