Как онлайн-эквайринг помогает бизнесу наращивать выручку и товарооборот? Рассказываем, что важно знать

Источник материала: ProBusiness





Сфера e-commerce В Беларуси стремительно растет в последние годы. По прогнозам экспертов из МАРТ, в 2023 году выручка компаний от онлайн-торговли вырастет еще на 30%, по отношению к показателям 2022 года. Это значит, что сегодня любой бизнес в сфере предложения товаров и услуг так или иначе ищет возможности оптимизировать процессы, упростить и сделать более комфортным процесс покупки для покупателей и клиентов. И возможность приема платежей онлайн — как раз способствует увеличению продаж и росту выручки в e-commerce.

В совместном проекте с Банковским процессинговым центром , разбираемся, что такое онлайн-эквайринг, чем он полезен для бизнеса и покупателей, а также как сервис PayPro может ускорить рост компании.

Почему сегодня никак без онлайн-эквайринга?

Потому что люди все активнее отказываются от наличных, обзаводятся банковскими картами (часто даже несколькими) и совершают покупки онлайн. И все эти люди — клиенты. Чем проще и удобнее для них будет процесс заказа и оплаты, тем выше будут финансовые результаты бизнеса.

Для понимания: по данным на на 1 июля 2023 года, у белорусов на руках было 18,7 млн банковских карт. Это примерно по 2 карты в кошельке каждого жителя страны.



*По данным пресс-службы Президента Республики Беларусь

В 2022 году в нашей стране потребители потратили на онлайн-покупки $ 1,7 млрд или 3,8 млрд рублей. Это почти 6% от розничного товарооборота страны. За 6 лет объем интернет-торговли в Беларуси утроился.

По оценкам экспертов, объем интернет-торговли в Беларуси по итогам 2023 года вырастет до $ 2,2 млрд. Это значит, что ожидаемый рост в 2023 году — почти 30%.



*По оценкам OZON в Беларуси

Количество зарегистрированных интернет-магазинов на начало 2023 года по данным МАРТ достигло рекордных 28 927. За прошлый год их количество увеличилось на 1036, или на 3,7%.



*По данным МАРТ

Белорусы чаще всего покупают онлайн одежду и обувь, товары для дома, бытовую химию и средства личной гигиены.



*По данным Yandex Ads

Что такое PayPro?

PayPro — это сервис, который позволяет принимать онлайн-платежи напрямую на сайте компании или в приложении.

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PayPro подходит компаниям, которые рассчитывают на онлайн-продажи. С интернет-эквайрингом покупатель может оплатить свой заказ онлайн, введя реквизиты карты на сайте, не покидая его. Также покупателю можно направить ссылку для оплаты в любом из мессенджеров.

Подключая PayPro, вы получаете:

Рост выручки и среднего чека. При оплате карточкой средний покупатель склонен тратить на 15−20% больше. PayPro позволяет компаниям принимать платежи онлайн, что увеличивает доступность и удобство покупок для клиентов. Это может привести к увеличению объема продаж и расширению клиентской базы.

При оплате карточкой средний покупатель склонен тратить на 15−20% больше. PayPro позволяет компаниям принимать платежи онлайн, что увеличивает доступность и удобство покупок для клиентов. Это может привести к увеличению объема продаж и расширению клиентской базы. Экономия. Использование PayPro может снизить затраты на обработку платежей, так как клиенту не приходится закупать оборудование для приема платежей (касса, терминал и т.д.). У PayPro нет абонентской платы, подключение — тоже бесплатное.

Использование PayPro может снизить затраты на обработку платежей, так как клиенту не приходится закупать оборудование для приема платежей (касса, терминал и т.д.). У PayPro нет абонентской платы, подключение — тоже бесплатное. Глобальный доступ. PayPro позволяет компаниям принимать платежи от клиентов со всего мира, что открывает новые рынки и возможности для расширения бизнеса за пределами географических ограничений.

PayPro позволяет компаниям принимать платежи от клиентов со всего мира, что открывает новые рынки и возможности для расширения бизнеса за пределами географических ограничений. Расширение клиентской базы. Многие выбирают онлайн-оплату или оплату картой/Pay-сервисами. Покупателю не нужно ехать в офлайн-магазин, искать наличные и даже ждать, пока курьер разберется с терминалом. Это очень удобно, к такому клиенты быстро привыкают. Если вы не подключили такую возможность, то потеряли потенциального заказчика.





Безопасность. PayPro обеспечивает высокий уровень защиты от мошенничества и кражи данных, что повышает доверие клиентов к компании и уменьшает риски финансовых потерь.

PayPro обеспечивает высокий уровень защиты от мошенничества и кражи данных, что повышает доверие клиентов к компании и уменьшает риски финансовых потерь. Аналитика и отчетность. PayPro предоставляет компаниям возможность отслеживать и анализировать данные о платежах, что помогает в принятии более обоснованных решений и оптимизации бизнес-процессов.





Процесс подключения занимает от 3 до 10 рабочих в зависимости от требований клиента и сложности настройки сайта.

Без интеграции. Оплата по ссылке. Направляйте счета клиентам в любом мессенджере.

Оплата по ссылке. Направляйте счета клиентам в любом мессенджере. С интеграцией. Оплата через платежный модуль. Наша команда подберет подходящий модуль и самостоятельно установит его, а также разместит всю необходимую информацию в соответствии с требованиями Банка.

Срок зачисления денежных средств на расчетный счет в течение 1−3 банковских дней.

Размер комиссии зависит от выбранного компанией банка-эквайера (от 1,3%). Также PayPro рассматривает возможность установления индивидуальных тарифов для клиентов.

Что нужно, чтобы подключить PayPro?

Достаточно просто оставить заявку на сайте Банковского процессингового центра. С вами свяжется консультант и расскажет обо всех нюансах подключения.

Основные требования:

Наличие сайта, зарегистрированного в РБ;

Регистрация сайта в Торговом реестре РБ;

Регистрация сайта в БелГиэ.

Зачем бизнесу PayPro?

Очевидно, что любая компания хочет продавать свои товары и услуги быстро, эффективно и с наименьшими издержками. Предоставить пользователю возможность платить онлайн — значит, запустить бизнес на полную. Клиент может совершать покупки в любое удобное время — а компания, соответственно, получать деньги.



Олег Забродский

Специалист сектора сопровождения и развития цифровых продуктов департамента развития сети ОАО «Банковский процессинговый центр»

— Сервис PayPro наиболее интересен интернет-магазинам, сервисам по продаже билетов, поставщикам цифрового контента (онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы), онлайн-школы и т.д. Словом, PayPro необходим каждому бизнесу, который работает онлайн и готов принимать платежи от клиентов в сети Интернет.

PayPro интегрируется со многими CRM и e-commerce платформами. Это обеспечивает более плавный и эффективный процесс обработки платежей для компании. Также упрощает учет и отслеживание платежей, предоставляет компании доступ к дополнительной аналитике и отчетности.

Для бизнеса это дает возможность автоматизировать процесс оплаты и интегрировать его в свои текущие системы управления клиентскими данными. Это помогает улучшить обслуживание клиентов, оптимизировать процессы продаж и увеличить эффективность работы компании в целом. Компания сможет быстро реагировать на изменения в потребностях клиентов и рынке — а значит, будет более конкурентоспособной.

Опять же, использование PayPro никак не ограничивает компанию в использовании других инструментов для оплаты. Например, наша компания предлагает большой спектр возможностей приема платежей для клиентов:

интернет-эквайринг;

E-POS (QR-платежи);

кассы 3в1;

классические платежные терминалы;

мобильное приложение для приема платежей.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Все зависит от предпочтений клиента. Например, если предприниматель — владелец интернет-магазина и у него есть служба доставки, он может предложить своим клиентам несколько способов оплаты товар: как через интернет-эквайринг PayPro, так и с помощью терминала.



