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Книгу лидера КНР перевели на белорусский язык

21.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Книгу лидера КНР перевели на белорусский язык
 Фото: Bertha WANG\EPA\TASS

В Минске презентовали книгу главы КНР Си Цзиньпина, передает «МИР 24».

«Уверен, что эта книга позволит белорусским читателям еще лучше узнать и осмыслить историческую глубину, культурную основу пути развития Китая и понять концепцию правления Коммунистической партии КНР», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Китая в Беларуси Се Сяоюн.

Труд китайского лидера «О государственном управлении» читают уже на 13 языках. На белорусском выпустили впервые, и пока только первый из четырех томов. Впрочем, по словам издателей, вторая часть уже в работе, а третья и четвертая в самых ближайших планах.

Книга адресована политикам, ученым и всем, кто интересуется историей Китая. Она получила высокую оценку международных экспертов.



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Теги: Минск
 
 
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Издание адресовано политикам, ученым и всем, кто интересуется историей Китая.
 
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