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Книгу лидера КНР перевели на белорусский язык
21.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске презентовали книгу главы КНР Си Цзиньпина, передает «МИР 24».
Труд китайского лидера «О государственном управлении» читают уже на 13 языках. На белорусском выпустили впервые, и пока только первый из четырех томов. Впрочем, по словам издателей, вторая часть уже в работе, а третья и четвертая в самых ближайших планах.
Книга адресована политикам, ученым и всем, кто интересуется историей Китая. Она получила высокую оценку международных экспертов.
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Издание адресовано политикам, ученым и всем, кто интересуется историей Китая.
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