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Тренеры со всей Беларуси встретились в Минске для обмена опытом

21.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: МТРК «Мир»

В Минске завершилась конференция тренеров. Порядка 400 специалистов со всей страны обменялись опытом и обсудили новые методики работы, которые помогают белорусским спортсменам держать высокую планку подготовки. Об этом заявил начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси Михаил Прокопенко.

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«Для нас крайне важно было сохранить плановость, и это нам удалось. Ребята все четко понимают, к каким стартам они готовятся. Мы синхронизировали главные старты с чемпионатами Европы и мира для того, чтобы пик формы приходился именно на эти старты. Совместно с Российской Федерацией проводим серию высоко уровня, как по качеству, так и по организации турниров по всем видам спорта», – отметил Прокопенко.

В рамках конференции обсудили значимость не только тренировочного процесса, но и участия в соревнованиях на площадках России и стран СНГ. Кроме того, в Беларуси назвали 25 приоритетных видов спорта.



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Теги: Новости, Минск
 
 
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Порядка 400 специалистов обменялись опытом и обсудили новые методики работы, которые помогают белорусским спортсменам держать высокую планку подготовки.
 
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