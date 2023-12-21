|
Тренеры со всей Беларуси встретились в Минске для обмена опытом
21.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске для обмена опытом" height="100%" width="670">
В Минске завершилась конференция тренеров. Порядка 400 специалистов со всей страны обменялись опытом и обсудили новые методики работы, которые помогают белорусским спортсменам держать высокую планку подготовки. Об этом заявил начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси Михаил Прокопенко.
В рамках конференции обсудили значимость не только тренировочного процесса, но и участия в соревнованиях на площадках России и стран СНГ. Кроме того, в Беларуси назвали 25 приоритетных видов спорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порядка 400 специалистов обменялись опытом и обсудили новые методики работы, которые помогают белорусским спортсменам держать высокую планку подготовки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)