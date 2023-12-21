Лукашенко потребовал выстроить справедливую систему ценообразования

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выстроить справедливую систему ценообразования к началу следующего года потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Такое заявление он сделал на совещании с правительством по регулированию стоимости товаров, передает «МИР 24».

Эти меры необходимы из-за роста инфляции. По поручению главы государства принято соответствующее постановление. В документе прописали допустимые надбавки на товары и другие условия торговли. Производителей же призвали наращивать прибыль за счет объемов выпускаемой продукции. При этом саму систему регулирования цен президент поручил доработать.

«Голоса нет. Поэтому будем шепотом проводить совещание. Переносить его некуда. Отступления ни влево, ни вправо от этой проблемы не будет. Это вопрос нравственный, стратегический. Но главное – это вопрос справедливости, это вопрос номер один у нашего народа», – сказал глава республики.

Также Лукашенко потребовал отдельно разобраться с проблемой роста цен на импортные фрукты и лекарства.