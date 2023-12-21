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Лукашенко потребовал выстроить справедливую систему ценообразования
21.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выстроить справедливую систему ценообразования к началу следующего года потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Такое заявление он сделал на совещании с правительством по регулированию стоимости товаров, передает «МИР 24».
Эти меры необходимы из-за роста инфляции. По поручению главы государства принято соответствующее постановление. В документе прописали допустимые надбавки на товары и другие условия торговли. Производителей же призвали наращивать прибыль за счет объемов выпускаемой продукции. При этом саму систему регулирования цен президент поручил доработать.
Также Лукашенко потребовал отдельно разобраться с проблемой роста цен на импортные фрукты и лекарства.
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Такое заявление президент Беларуси сделал на совещании с правительством по регулированию стоимости товаров.
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