Цены снова «отпустят»? В правительстве пообещали, что с 1 января появится система регулирования, минимально связанная с согласованием

Источник материала: ProBusiness





Сегодня на совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси с 1 января должна быть «четкая, понятная система регулирования цен». Об этом сообщает БЕЛТА. А первый вице-премьер Николай Снопков сказал , что будет выстроена система, минимально связанная с согласованием цен с кем бы то ни было.

«Производители не должны бегать в МАРТ»

«Цель одна, о чем я предупреждал правительство, — никакие производители, бизнесмены, торговля и прочие, кто занимается услугами, не должны бегать в МАРТ, в министерства или в правительство. Они не должны туда бегать согласовывать цены. С 1 января должна быть четкая, понятная система», — заявил Александр Лукашенко.

Президент поручил еще раз вернуться к этому вопросу в правительстве и подчеркнул, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли не должно заниматься согласованием всех этих цен. «Слушайте, так сколько в МАРТ человек надо будет держать, чтобы они все это видели и согласовывали? Вернитесь в правительстве к этой проблеме и нарежьте всем задачи. От контролеров, депутатов до премьер-министра. Если надо меня подключить — пожалуйста. Но вопрос должен быть решен», — потребовал он.

В свою очередь, первый вице-премьер Николай Снопков отметил, что в вопросе ценообразования Александр Лукашенко изначально требовал, чтобы была создана и работала соответствующая система: «Изначально это было на самом деле даже методологически сложно. Но изначально требование было к нам о том, чтобы работала система. Экономические законы есть и будут, и их игнорировать нельзя. Это чревато».





«Поэтому будет выстроена система, минимально связанная с согласованием цен с кем-то, — заявил первый вице-премьер. — Будет определен процентный порог, в рамках которого любое предприятие может устанавливать цены на внутренний потребительский рынок. Это не касается промежуточных, инвестиционных товаров. И это точно не касается экспорта. На экспорт можете отправлять с какой угодно ценой и там компенсировать недополученную прибыль на внутреннем рынке. Мы, в принципе, готовы к такой системе, и она будет с 1 января реализована, как было поручено президентом».

Ограничения по торговым надбавкам для сетей останутся

При этом Николай Снопков особо подчеркнул, что не совсем корректно говорить о недополученной прибыли на внутреннем рынке: «Внутренний рынок — это святое. Есть разные доходы у граждан Беларуси и граждан тех стран, куда на экспорт отправляют нашу продукцию. Есть разная социальная нагрузка. Поэтому на внутренний рынок нужно поставлять по тем справедливым ценам, которые формируются у нас в соответствии с 713-м постановлением, которое действует, и с той новой откорректированной системой 713-го, которая будет действовать в 2024 году. Это просто святая обязанность — обеспечить насыщение внутреннего рынка».

Отвечая на вопрос, будут ли по-прежнему действовать ограничения по торговым надбавкам для торговых сетей, Николай Снопков сказал: «Безусловно. Других вариантов нет. Опыт и практика 2023 года показывают, что мы нашли этот баланс между справедливым формированием цены в сетях и неубыточностью сетей».

Первый вице-премьер в целом констатировал, что есть определенные моменты, где можно было сделать лучше, и в правительстве это видят. «Основная задача — это работа над ошибками. Вовремя исправлять ошибки и не бояться их. Это и есть экономика, это и есть жизнь», — сказал Николай Снопков.

Александр Лукашенко также добавил , что регулировании в ценообразовании — это вопрос справедливости: «Я хочу, чтобы вы понимали, что отступления ни влево, ни вправо от этой проблемы не будет. Это вопрос нравственный, политический, стратегический. Как хотите называйте. Но главное — это вопрос справедливости. Допрашивая Снопкова почти через день, я ему пытался вложить в голову, что это вопрос нравственный, вопрос справедливости».





Глава государства привел пример: скажем, повысились цены на молоко. Здесь вопрос в том, кому прирост этих цен пошел в карман. Если в результате этого дояркам прибавили зарплату, то это один вопрос, но ситуация складывалась абсолютно иначе: «Мы же в докладах Комитета госконтроля видели, что эти цены раскладывали по карманам те, кто сегодня меньше всего заслуживает. И даже не торговые работники, а некие хозяева. Получали минимум по $ 35 тыс. в месяц», — сказал Александр Лукашенко.

Президент особо подчеркнул, что когда правительству больше года назад было поручено заняться этой проблемой, речь не шла о замораживании или даже сдерживании цен: «Речь шла о регулировании ценообразования. Где-то сдерживали. Где-то цены подрастали. Экономику не обманешь. Мы прекрасно понимаем, что если заморозить цену там, где ее нельзя заморозить, — завтра исчезнет товар, никто в убыток работать не будет. Из этого исходили».