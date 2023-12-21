Погода в СНГ: север Казахстана засыпало снегом, в Беларуси разгулялся ветер

В Беларуси в четверг немного похолодало, но на термометрах стабильные плюс четыре. Погода облачная и ветреная. Порывы до 14 метров в секунду. В стране все больше обращений в больницы по поводу травм из-за падения сосулек с крыш. Таких случаев десятки. Так, в Гомеле пострадали две школьницы. Одну из них госпитализировали. Жительница Витебска из-за схода ледяных глыб погибла. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Кыргызстан

Столица Кыргызстана отогревается после морозов. В Бишкеке солнечно и плюс три. Слабый минус только по ночам. Разница температур создала природный феномен, который запечатлела группа туристов в горах Чуйской области: ягоды боярышника, покрытые слоем льда. Природный холодильник хорошо сохранил плоды, и теперь они послужат кормом для диких животных.

Армения

Жители Армении о снеге только мечтают. В Ереване плюс четыре, а на юге страны, в Сюникской области, весенние плюс 16. Но водителям все-таки необходимо сменить резину на зимнюю. В выходные погода резко поменяет настроение. Температура уйдет в ноль, на дорогах будет скользко.